Brasiliansk coronavariant giver panderynker

Den brasilianske by Manaus er på randen til kollaps. Igen.

Byen, der er delstaten Amazonas største, var i foråret ramt af en af de største coronaudbrud i verden, hvilket medførte, at byens sundhedssystem kollapsede.

Januar i år har vist sig at være den mest dødelige for byen siden coronapandemiens start med 1333 døde i de første tre uger af januar.

Det skriver CNN, der er til stede i Amazonas.

Der er endnu ikke registreret nogle tilfælde af P1-varianten i Danmark. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Brasiliansk forsker: Hospitaler er blevet til kvælningskamre

Den nye enorme bølge, der har ramt Manaus skyldes sandsynligvis den nye brasilianske corona-mutation P1.

Selvom mange af Manaus indbyggere har været smittet med corona, bliver de altså smittet igen.

Mads Albertsen er professor med særlige opgaver ved Aalborg Universitet og står i spidsen for en forskergruppe, der blandt andet følger P1-mutationen. Ifølge ham ved man endnu ikke særlig meget om den nye mutation.

- Den deler nogle ændringer med den sydafrikanske variant, der måske kunne indikere, at den kunne have nemmere ved at reinficere folk, der har været smittet før, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke, om den kan smitte igen, selvom folk har antistoffer. Det er det, vi skal kigge meget nøje på nu. Det kunne være en af forklaringerne på, hvorfor vi ser mere smitte der.

Han fortæller, at de heller ikke ved, om den nye brasilianske mutation er mere smitsom, som det er set ved den britiske mutation. De data, der findes på den brasilianske mutation, er ikke af samme kvalitet, som dem der findes på den britiske.

Det ser dog ud til at coronavaccinerne er effektive på den nye mutation også.

- Vaccinerne skulle stadig virke. Det er det, som WHO har meldt ud, siger han.

Ingen smittede i Danmark - endnu

Ifølge direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum skal der holdes godt øje med den nye brasilianske variant.

- De meldinger, vi fik fra Manaus, giver panderynker. Både i Danmark og internationalt. Det, at den lige pludselig kan lave en bølge nummer to, er en ubehagelig overraskelse, virus har i ærmet til os, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han understreger ligesom Mads Albertsen, at man stadig ikke kan bekræfte, at varianten har nemmere ved at reinficere mennesker med antistoffer, men at det tyder på det.

Der er ikke registreret nogle tilfælde af P1-varianten i Danmark, men Henrik Ullum fortæller, at det nok bliver svært at undgå.

- Venter man længe nok og undersøger man længe nok, så må vi formode, at der kommer nogle enkelte tilfælde i Danmark. Det afhænger også af rejseaktiviteten.

