Brasilien fordobler på en måned smittetal til to millioner

Brasilien har rundet over to millioner smittede med coronavirus.

Det viser tal fra de nationale sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er mindre end en måned siden, at Brasilien rundede en million smittede, hvilket skete 20. juni.

Samlet er 2.012.151 brasilianere testet positive med coronavirus, mens 76.688 coronapatienter har mistet livet i det store sydamerikanske land.

Der bor omkring 210 millioner mennesker i Brasilien. Det svarer dermed til knap 37 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Brasilien er det næsthårdest ramte land i verden målt på antal smittede og coronarelaterede dødsfald.

Kun USA har flere smittede med over 3,5 millioner og flere dødsfald med 138.000. Det svarer til 42 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Det seneste døgn melder de brasilianske sundhedsmyndigheder om 45.000 yderligere smittede, skriver nyhedsbureauet AFP.

Over de seneste to måneder har Brasilien registreret mere end 30.000 nye smittefælde om dagen 26 gange, og 11 af gangene har der været mere end 40.000 smittede.

- To millioner er et symbolsk antal, fordi vi ikke har en bred teststrategi, siger Jean Gorinchteyn, der er ekspert i smitsomme sygdomme ved Albert Einstein Hospital i den brasilianske by São Paulo, til AFP.

- Der er formentlig fire til fem gange flere smittede. De mest pessimistiske vurderinger peger på op mod ti gange så mange smittede, siger Gorinchteyn.

En af de smittede i Brasilien er præsident Jair Bolsonaro, der oplyste i et tv-interview tirsdag 7. juli, at han var testet positiv for coronavirus efter at være blevet testet dagen før.

Onsdag lod præsidenten sig teste igen - med samme resultat.

Bolsonaro havde mandag sagt, at han ville tage en ny test, da han 'ikke kan holde ud' at være isoleret.

Siden begyndelsen af pandemien har den højreorienterede præsident afvist alvoren af coronavirusset og kritiseret de restriktioner, guvernører i flere brasilianske delstater har indført for at begrænse smittespredningen.