Brasilien passerer 30.000 coronadødsfald

Brasilien har registreret over 30.000 coronarelaterede dødsfald i alt.

Det oplyser landets sundhedsministerium tirsdag lokal tid.

Dermed fortsætter Covid-19 med at plage Sydamerikas værst ramte land, som mere præcist er oppe på 31.199 dødsfald blandt coronasmittede.

Det er sket efter 1262 nye registrerede dødsfald de seneste 24 timer - det hidtil højeste daglige dødstal i Brasilien.

Derudover er der 28.936 nye smittede, hvilket sender det samlede smittetal op på 555.383.

Eksperter anslår, at det reelle smittetal kan være 15 gange højere, da der kun testes i begrænset omfang i landet, som har omkring 210 millioner indbyggere.

Tallene kommer, mens flere brasilianske delstater er på vej til at slække på de karantænetiltag, der har sendt økonomien i knæ.

Ligeledes tirsdag registrerede delstaten São Paulo de hidtil højeste dagstal både for smittede og døde. Samtidig åbner indkøbscentre og kontorer i hele delstaten.

I alt er der næsten 120.000 smittede og 8000 døde i delstaten.

I selve byen São Paulo er åbningen af såkaldte ikke-essentielle butikker blevet udskudt til efter 15. juni.

En af de andre værst ramte delstater, Rio de Janeiro, er også begyndt at genåbne tirsdag. Det gælder både strande og butikker.

- At slække på tiltagene i den nuværende situation er at bære brænde til bålet, siger Rafael Galliz, ekspert i smitsomme sygdomme ved Rio de Janeiros føderale universitet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionale kontor har advaret Brasilien om at genåbne 'for hurtigt, da der er en risiko for en ny bølge af Covid-19'.

Sundhedsministeriet har udtalt, at det 'ikke er muligt at fastslå, hvornår man vil opleve flest dødsfald' i Brasilien på grund af landets størrelse.

Brasiliens sundhedskrise er smeltet sammen med en politisk krise, da præsident Jair Bolsonaro åbent har været i sammenstød med lokal- og delstatsregeringer om coronatiltag.

Præsidenten har talt imod for strenge tiltag på grund af effekten på økonomien. Der har været store demonstrationer både for og imod præsidenten.