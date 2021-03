Brasiliens regnskov bliver ulovligt solgt på Facebook: - Det er vanvittigt

Det er ikke beskyttelse af regnskoven, der står øverst på listen for Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

8.426 kvadratkilometer af den brasilianske regnskov i Amazonas blev hugget ned i 2020 ifølge det brasilianske rumagentur, INPE.

I en ny dokumentar fra BBC, afslører mediet, at dele af den brasilianske regnskov bliver solgt på Facebook - uden at bagmændene ejer grundene. Ofte tilhører grundene de indfødte.

Ellen Hestnes Ribeiro er leder af regnskovfonden i Brasilien, og hun har tidligere været vidne til, at områder i Amazonas er blevet handlet på tvivlsom eller ulovlig vis.

- Det er vanvittigt. Det er et eksempel på en dramatisk forværring, der med tydelighed viser, at der er mangel på kontrol over ulovlig skovrydning i Amazonas. Vi har aldrig før hørt, at Facebook bruges som en platform til at sælge skov i Amazonas, siger Ellen Hestnes Ribeiro til Dagbladet.

Hun fortæller videre, at der mange ulovlige transaktioner, og det er vanskeligt at sikre sig, om skødet man køber, er lovligt.

Der bliver på Facebook solgt grunde i Amazonas, der er på størrelse med 1000 fodboldbaner.

I sommeren 2019 stod store dele af Amazonas i flammer.

Facebook vil ikke tage initiativ

Facebook er kommet med en udtalelse til BBC, hvor de siger, at de er 'klar til at samarbejde med lokale myndigheder, men indikerer samtidig, at de ikke vil tage initiativ til at stoppe for handlen.

- Vores handelspolitik kræver, at købere og sælgere overholder lov og regler, lyder det fra tech-giganten til BBC.

Facebooks udmeldelse er ikke nok for lokalbefolkningen, der opfordrer dem til at gøre mere.

- Jordbesættere føler sig overlegne. De skammer sig ikke over at gå på Facebook for at sælge grunde ulovligt, siger Ivaneide Bandeira, leder af miljøorganisationen Kanindé.

Store penge

BBC fulgte undercover Fabricio Guimarães, der sælger områder i Amazonas ulovligt. Han viste et oprindeligt satellitbillede af en stor del af skoven, hvorefter han krævede 10.000 amerikanske dollars for grunden til BBC's journalister.

Kort tid efter nedbrændte han ulovligt området, og tilbød nu samme område til en pris, der var tre gange højere. Fabricio Guimarães tilhører middelklassen og ser på regnskoven som en investeringsmulighed.

Han har efter BBC's afsløringer nægtet at kommentere sagen.

Mange sælgere indrømmer, at de ikke besidder skødet over de områder de sælger, men fortæller også, at der ingen inspektion er fra myndighederne, så salgene reelt set er uden risiko.