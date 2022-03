Brat gas-stop: - Det er påfaldende

Gasforsyningen via rørledning fra Rusland til Tyskland stoppede pludseligt tirsdag. Det kan være et politisk signal, siger forsker

Den russiske gasforsyning, som kommer via Yamal-Europa gasledningen, faldt tirsdag eftermiddag til nul.

Gasforsyningen kommer normalt i vestgående retning via rørledningen, men siden 15. marts er gassen blev sendt i modsat retning. Onsdag morgen flød forsyningen for første gang i to uger som normalt, men stoppede hurtigt igen.

Det skriver Reuters.

Og det er påfaldende, at det sker netop nu, fortæller Trine Villumsen Berling, som er seniorforsker ved Dansk institut for internationale studier.

- Det er påfaldende og kan være bevidst, men det sker igen og igen, siger hun. Hun understreger, at der altså kan være tale om en teknisk fejl, som lukker for gassen.

Kan skyldes flere ting

Men der kan også være tale om et politisk signal, siger hun.

- Jeg kan se, at de andre linjer faktisk kører på et normalt niveau. Det kan enten betyde, at det er et politisk signal, der bliver sendt til Tyskland og Polen, eller at det er et teknisk uheld, lyder det.

For nyligt meddelte den russiske præsident Vladimir Putin, at Rusland fremover kun vil acceptere betalinger for gas fra 'uvenlige lande' i rubler.

- Jeg synes, det er påfaldende, at det sker samtidig med de her andre udmeldinger, siger Trine Villumsen Berling.

Kæmpe nervøsitet

Yamal-Europa gasledningen går fra Yamal-halvøen igennem Belarus og Polen til Tyskland.

- Tyskland har enormt svært ved at skulle erstatte den russiske gas på meget kort tid, fortæller seniorforskeren.

Derfor skaber det ustabile gasmarked stor usikkerhed.

- Det giver kæmpe nervøsitet. Det gør det hos alle europæiske husstande, der har et gasfyr i kælderen, vil jeg tro, siger Trine Villumsen Berling.

- Men Tyskland får også gas igennem Nord Stream, så hvis Rusland bliver ved med at sende gas igennem Nord Stream, så er det også et delt budskab, man får sendt - noget af det får I, noget af det får I ikke, siger hun.