Bredbåndskæmper i krig

Har du oplevet, at to forskellige firmaer graver kabler ned i dit område Så kan du kontakte Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller SMS 1224.

De to jyske energi- og bredbåndskæmper Ewii og Norlys er havnet i en åben krig om fibernet.

Det skriver Finans.

Ewii-koncernen er således oppe i det røde felt, fordi Norlys graver fiberkabler ned i områder, hvor der allerede findes et Ewii-fibernet, som alle kan leje sig ind på.

- Samfundsøkonomisk er det hul i hovedet. Det giver ingen mening, siger Lars Bonderup Bjørn, som er administrende direktør hos Ewii, til Finans.

Danmark skal digitaliseres fornuftigt

Men Norlys afviser kritikken og henviser til, at fibernet drives på kommercielle vilkår. Og selskabet har derfor valgt at grave fibernet ned i områder, hvor de øjner en god forretning, lyder det.

Konflikten mellem de to energiselskaber er blusset op, mens Erhvervsstyrelsen er i gang med at udforme en ny bredbåndsregulering, som skal sikre, at digitaliseringen af Danmark sker på en fornuftig måde.

Og de to virksomheder har da også været i dialog, fremgår det af et høringssvar til netop Erhvervsstyrelsen. Men de har altså ikke kunne blive enige om en aftale, hvor Norlys gjorde brug af Ewiis fibernet.

Villavej med to fibernet

Og det betyder blandt, at beboerne på en lille villavej i Vejle fremadrettet kan vælge mellem to forskellige fibernet, skriver erhvervsmediet.

Norlys, som blandt andet ejer Stofa, der i dag hovedsageligt opererer i Jylland, har meldt ud, at virksomheden agter at blive en 'national fiberspiller'.