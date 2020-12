Bredt forlig: Ny epidemilov er på plads

En ny epidemilov er endelig på plads.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

- Hverken Folketinget eller regeringen skal igen stå i en situation som i foråret 2020, hvor vi med stor hast måtte vedtage en ny epidemilov for at have de fornødne beføjelser til at kunne inddæmme og forebygge smitte med COVID-19.

- Nu får vi snart en langtidsholdbar epidemilov, som udgør den nødvendige juridiske ramme for danske myndigheders håndtering af alvorlige smitsomme sygdomme - også i fremtiden. En lov som et bredt flertal i Folketinget står bag, siger Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister.

Et af de store kritikpunkter af den tidligere lov var muligheden for at bruge tvang. Det bliver nu begrænset.

- Alt omkring tvangsvaccine skrives ud af den nye epidemilov. Målet er, at fremtidige regeringer i fremtidige sundhedskriser ikke skal stå som vi gjorde og skulle lave hastelovgivning, siger Magnus Heunicke.

Vakte opsigt

Det vakte opsigt, da Folketinget i foråret på ét døgn hastebehandlede et lovforslag, hvor der blev åbnet for at tvangsvaccinere borgere.

Loven havde en indbygget udløbsdato på 1. marts, hvilket betød, at den skulle opdateres. Det er der nu indgået en politisk aftale om.

Regeringen fremlagde siden et forslag, der indebar, at den siddende sundhedsminister får mulighed for at kategorisere en alment farlig sygdom som en "samfundskritisk sygdom".

Det vil udløse en række beføjelser, herunder muligheden for i yderste konsekvens at isolere, tvangsbehandle og tvangsvaccinere grupper af befolkningen, hvis det sker for at inddæmme den smitsomme sygdom.

I ugevis har demonstranter protesteret foran Christiansborg - blandt andet mod den nye epidemilov. I november var Ekstra Bladet med til demonstration.