Brev på vej til 1,2 millioner danskere: Skal deles lige mellem forældre

Der er et brev på vej til den digitale brevkasse hos mere end en million danskere.

Fra årsskiftet træder en ændring af loven om børnepenge nemlig i kraft, skriver ATP i en pressemeddelelse.

Den betyder, at børne- og ungeydelsen - bedre kendt som børnepenge eller børnechecken - fra 1. januar 2022 skal deles lige mellem forældre.

Før har det ellers været sådan, at det primært har været moderen, som har fået udbetalt pengene én gang i kvartalet.

Forskellige regler

De nye regler gælder dog ikke for forældrepar, som er flyttet fra hinanden før 19. oktober 2021. Her vil ydelsen stadig kun blive udbetalt til den ene forælder.

Derimod bliver checken delt og automatisk indbetalt på begge forældres konti, hvis de er flyttet fra hinanden efter den dato.

Det samme gør sig gældende for par, der bor under samme tag.

Udbetalingen af børnepenge afhænger af barnets alder og ens indkomst. Hvis man har et barn på 0-2 år, vil man typisk modtage 4629 kroner per kvartal - svarende til 2315 kroner per forælder.