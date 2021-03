Breve afslører: Regeringen ignorerede dansk vaccinetilbud

Et halvt år før statsminister Mette Frederiksens rejse til Israel for at forhandle om dansk vaccineproduktion blev regeringen tilbudt samarbejde med dansk vaccinefabrik

Allerede i september 2020 blev regeringen tilbudt vaccineproduktion på dansk jord. Men først i februar i år kom et møde i stand med vaccineproducenten AJ Vaccines.

Det kan Ekstra Bladet torsdag afsløre på baggrund af indsigt i tre breve, hvoraf to er sendt til Magnus Heunicke (S), og et er sendt til statsminister Mette Frederiksen (S).

Ignorerede tilbud

Bag brevene står AJ Vaccines, der i 2016 købte Statens Serum Instituts vaccinefabrik.

Torsdag er Mette Frederiksen i Israel for netop at forhandle med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs kansler, Sebastian Kurz. Her kom det frem på et pressemøde, at de tre lande vil etablere vaccineproduktion.

Noget AJ Vaccines altså tilbød for seks måneder siden.

Men ad flere omgange blev AJ Vaccines ignoreret. Det fremgår af brevene, som Niels Højby, professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet, har set. Han kalder det en 'skandale.'

Hvorfor i alverdens riger og lande?

- Meningen med salget af AJ Vaccines var netop det her offentlig-private samarbejde, som statsministeren vil have. Det ligger i København. Det har ligget der i evigheder. Der er en dansk direktør, og de har produceret fremragende vacciner førhen, siger han.

- Hvorfor i alverdens riger og lande tager de ikke imod tilbuddet? Hvorfor har hun (Mette Frederiksen, red.) ikke sagt ja allerede tilbage i september? Jeg fatter det ikke.

I september 2020 henvender AJ Vaccines sig til Magnus Heunicke og gør opmærksom på, at selskabet har en fabrik, der kan producere vacciner. Budskabet gentages 7. januar i år.

Fantastisk tilbud

Men AJ Vaccines får intet svar. Det fremgår af et brev, som selskabet sender til Mette Frederiksen 27. januar i år, hvor AJ Vaccines igen tilbyder et samarbejde, og hvor der bliver gjort opmærksom på, at sundhedsministeren ikke har svaret.

'Hun kvitterede hurtigt for henvendelsen og kort herefter fik vi svar fra Sundhedsministeren den 29. januar 2021,' skriver Jesper Helmuth Larsen, adm. direktør AJ Vaccines i en mail til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at henvendelsen til statsministeren satte skub i tingene.

'Vi blev inviteret til et møde med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen samt SSI. Mødet blev afholdt primo februar, hvor AJ Vaccines uddybede vores forslag om samarbejde mv.'

'Hvad kom der ud af mødet?'

'Vi mener ikke, det er vores bord at kommentere på indholdet af vores drøftelser med Sundhedsministeriets embedsmænd. Vi kan blot sige at der var en konstruktiv og åben dialog.'

Jesper Helmuth Larsen, adm. direktør, AJ Vaccines. Pr-foto

Niels Højby undrer sig.

- Jeg fatter det simpelthen ikke. Hvorfor i alverden tager de ikke imod det tilbud? Det er jo et fantastisk tilbud, siger han:

- Det var jo netop det her, der var meningen med at sælge til private, fordi det gav underskud dengang. Men det ligger stadig ude ved Statens Serum Institut, og der er 500 ansatte.

Røverkøb

I 2016 blev selskabet solgt for 15 millioner kroner. Siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at køberne var det stenrige saudiarabiske familiedynasti Aljomaih med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen.

På spørgsmålet, om det giver mere mening at forhandle med israelerne end saudiaraberne, svarer Niels Højby:

- Nej. Det er jo et malaysisk selskab, som ejes af et saudiarabisk forretningskonglomerat, men det har en dansk direktør. Alle de ansatte derude er jo gamle seruminstitut-ansatte. Det er jo danskere, siger Niels Højby.

Sov i timen: Først dialog nu

Ekstra Bladet har gennem torsdagen forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke om hans ministeriums tavshed over for AJ Vaccines.

Sundhedsministeriet bekræfter i en skriftlig over for Ekstra Bladet, at det først er 5. februar - efter AJ Vaccines har henvendt sig til Statsministeriet - at der kom skub i dialogen mellem vaccineproducenten og Magnus Heunicke:

'Sundhedsministeriet kan oplyse, at ministeriet har modtaget en række henvendelser AJ Vaccines, og at vi lige nu er i dialog med vaccinevirksomheden for at finde ud af, hvordan de kan bidrage til vaccineindsatsen med eksempelvis ledig kapacitet eller gennem et offentligt/privat samarbejde,' skriver Sundhedsministeriet, der bekræfter at der 5. februar i år blev holdt møde med AJ vaccines, SSI og Lægemiddelstyrelsen.

'På mødet blev kapacitet og muligheder på den korte bane drøftet, men det indgår også i overvejelserne, hvordan man kan finde løsninger i forhold til vaccineproduktion på den længere bane.'

Første brev 22. september 2020 til Magnus Heunicke Allerede i september rettede AJ Vaccines bestyrelsesformand, Tabassum Khan, og den administrerende direktør, Jesper Helmuth Larsen, henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke. Her skriver de blandt andet: 'AJ Vaccines A/S vil gerne indlede en dialog om at skabe bæredygtige fælles løsninger, der kan behjælpe den danske stats nuværende manglende adgang til lokalt producerede vacciner af høj kvalitet. På et et møde vil vi give eksempler på, hvordan vores vaccineekspertise og produktionskapacitet i København kan være en del af løsningen for at beskytte den danske befolkning.' 'Det gælder både de aktuelle covid-19-udfordringer såvel som fremtidige pandemier.'

Andet brev fra 7. januar 2021 til Magnus Heunicke AJ Vaccines retter igen i januar henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke. Her skriver de blandt andet: 'Med henvisning til vores brev 22. september 2020 vil AJ Vaccines A/S gerne indlede en dialog med den danske stat og sundhedsmyndighederne vedrørende en fælles undersøgelse af løsninger til yderligere at fremskynde det nuværende covid-19-vaccinationsprogram i Danmark.' 'Vi kan tilbyde vores vaccineekspertise og produktionskapacitet til at afbøde potentielle flaskehalse i den nationale forsyning af covid-19-vacciner. Helt specifikt ser vi potentialet i at yde den danske stat og sundhedsmyndighederne støtte, knowhow og kapacitet inden for forskellige processer, der er vigtige for en vellykket forsyning af livsvigtige vacciner.'