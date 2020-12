Brexit-aftale på plads

LÆS SENESTE NYT I CHATTEN I BUNDEN AF ARTIKLEN

Torsdag eftermiddag faldt der ifølge flere britiske medier julefred over uenighederne om den længe ventede handelsaftale, som nu er klar. Hele aftalen offentliggøres ved et pressemøde klokken 16 dansk tid med EU-chefen Ursula von der Leyen og den britiske forhandler Michel Barnier.

- Vi har taget kontrollen over vores penge, grænser, love, handel og farvande tilbage, lyder det ifølge BBC i en officiel udtalelse fra den britiske regering.

- Denne aftale er fantastisk nyt for vores familier og virksomheder i alle dele af landet.

Minister: Storbritannien og EU indgår aftale juleaften

Lang og svær vej

Aftalen betyder blandt andet, at der er lagt rammer for fiskeriet fem og et halvt år frem. Der er også sat fem milliarder euro af i EU til følgevirkningerne af EU.

- Vi har omsider fundet frem til en aftale. Det har været en lang og svær vej. Det er en fair og balanceret aftale. Det er det rette og ansvarlige at gøre for begge parter, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Vi kan omsider lægge brexit bag os. Nu vil EU fortsætte.

Brexit - år for år * 23. juni 2016. 51,9 procent af briterne stemmer for at forlade EU. Daværende premierminister David Cameron træder af den følgende dag. * 29. marts 2017. David Camerons efterfølger, Theresa May, sætter den formelle udtrædelsesproces i gang. * 17. juli 2017. Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU går officielt i gang i Bruxelles. * 21. september 2018. EU's regeringschefer afviser Theresa Mays foreslåede aftale for Storbritanniens udtrædelse. * 25. november 2018. Storbritannien bliver enig med EU om en udtrædelsesaftale. * 15. januar 2019. Theresa Mays aftale lider en regerings største parlamentariske nederlag nogensinde, da aftalen bliver stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for. * 23. juli 2019. Boris Johnson bliver valgt som ny formand for de konservative. Dagen efter træder han til som Storbritanniens premierminister. * 23. januar 2020. Det britiske parlament vedtager en udtrædelsesaftale. EU-Parlamentet godkender aftalen ugen efter. * 31. januar 2020. Storbritannien forlader formelt EU. Forholdet mellem de to parter træder ind i en overgangsperiode, hvor EU og Storbritannien forsøger at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold. * 2. marts 2020. EU og Storbritannien indleder forhandlinger om handel og det fremtidige forhold. * 31. december 2020. Overgangsperioden udløber, og konsekvenserne af den britiske skilsmisse med EU får effekt. Er det lykkedes parterne at lande en handelsaftale, vil det afbøde nogle af konsekvenserne af, at Storbritannien er blevet et tredjeland. Kilder: Euronews, The Guardian og EU-Kommissionen. Vis mere Luk

Sidste chance

Og aftalen er vigtig. For hvem må fiske i britisk farvand og hvor meget? Og hvordan skal betingelserne for at handle med fisk og millioner af andre varer mellem EU og Storbritannien se ud, når de to regioner endeligt skilles til nytår?

Det er blot nogle af de knaster, som politikere på begge sider af den engelske kanal har kæmpet om de seneste måneder, hvor parterne har været meget langt fra hinanden. Men nu er det tilsyneladende lykkes.

Det er da i øvrigt ved at være sidste chance, da overgangsperioden, der begyndte 31. januar i år, slutter om en uge.