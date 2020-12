Brexit-kaos: Honda kan ikke fortsætte produktion

Honda sætter al produktion af biler på sin fabrik i Storbritannien på pause på ubestemt tid.

Den japanske bilgigant kan ikke få dele til bilerne ind i det britiske kongerige på grund af voldsomme forsinkelser.

Det sker på grund af de massive udfordringer, som den nuværende brexit-krise har udløst for importen.

Flyve dele ind

Desuden rammer coronarestriktioner også bilproducenten hårdt. Derfor er Honda nu nødt til at se på alternative løsninger for at få reservedele til Storbritannien, som disse dage lægger arm med EU om en handelsaftale.

- Vi følger situationen tæt med håbet om, at vi kan genoptage produktionen snarest, lyder det ifølge The Guardian fra Honda i en pressemeddelelse.

En af mulighederne, man lige nu kigger på, er ifølge Honda at flyve delene ind.

Holder i kø

Problemerne med at få reserveledele ind i Storbritannien kommer i kølvandet på brexit, der betyder, at lastbiler holder i voldsomme køer på de franske veje ved tunnellen til netop Storbritannien.

Samtidig er britiske havne under et voldsomt pres som følge af den massive strøm af varer, som netop nu hober sig op, fordi mange virksomheder vil have deres ind varer ind, før en handelsaftale med EU falder fra hinanden.

Her ses Honda-producerede biler ved fabrikken nær Bristol. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

31. januar i år trådte Storbritannien formelt ud af EU. Men briterne er omfattet af en overgangsordning, som udløber til nytår. I den periode har briterne stadig kunnet handle som før i det indre marked.

Fra 1. januar 2021 vil handlen mellem EU og Storbritannien ske efter WTO's regler, medmindre parterne meget hurtigt bliver enige om en handelsaftale, der forhindrer, at bratte toldmure opstår mellem parterne.

De 27 lande i EU skal hver især have tid til at få deres regeringer og parlamenter til at sige god for en handelsaftale med briterne.

Onsdag er premierminister Boris Johnson i Bruxelles, hvor han skal forsøge at lukke en aftale.