Brexit: Usikkerhed får bilproducent til at skrotte investering i Storbritannien

Bekymringen om de økonomiske konsekvenser ved Brexit vokser, efter Nissan søndag valgte at skrotte planerne om at producere en ny model på Storbritanniens største bilfabrik i Sunderland

Nissan bekræftede søndag, at man har valgt at droppe planerne om at bygge den nye version af modellen X-Trail på bilfabrikantens fabrik i Storbritannien på grund af uvisheden omkring Brexit. Det skriver en række medier, herunder The Guardian.

Den japanske bilproducent annocerede i 2016, at man ville rykke produktionen af den nye SUV til fabrikken i Sunderland i det nordøstlige England.

Beslutningen blev truffet, efter Storbritanniens regering forsikrede Nissan om, at den forestående udtrædelse af EU ikke ville få betydning for virksomheden.

Nu ændrer bilproducenten så planerne, formentlig fordi det endnu ikke er lykkedes parlamentet at nå til enighed - hverken internt eller med EU - om en aftale om vilkårene for Storbritanniens EU-exit.

Usikkerhed vanskeliggør planlægning

Nissan understreger, at beslutningen er blevet truffet af forretningsmæssige årsager, men advarer samtidig om, at Brexit havde en betydning.

'Den vedvarende usikkerhed omkring Storbritanniens relation til EU hjælper ikke virksomheder som vores med at lægge planer for fremtiden,' lød det blandt andet fra Nissans europæiske chef, Gianluca de Ficchy, skriver The Guardian.

Beslutningen vækker ærgrelse hos den britiske erhvervsminister, Greg Clark, der har udtalt, at det ikke er overraskende, at virksomheder er forsigtige med at investere i Storbritannien, så længe der ikke foreligger en Brexit-aftale.

'Folk er villige til at investere, men virksomheder peger på, at de ikke ved, hvilke handelsbetingelser der kommer til at gøre sig gældende i forhold til vores vigtigste handelspartner. Det er en kilde til usikkerhed, de gerne vil have løst, og det vil jeg også gerne, fordi det forhindrer investeringer, der ellers ville være blevet foretaget,' siger han.

Storbritanniens største bilfabrik

Nissan understreger, at planerne om produktionen af andre modeller på fabrikken i Sunderland, henholdsvis Juke og Qashqai, er uændrede.

Beslutningen om at skrotte investeringsplaner i Storbritannien har skabt bekymring omkring de økonomiske konsekvenser ved udtrædelsen af EU, der endeligt træder i kraft 29. marts.

Nissans fabrik i Sunderland har 6.700 medarbejdere, der dagligt producerer 2.000 biler. Det er dermed Storbritanniens største bilfabrik og en af regionens vigtigste arbejdspladser.

Planerne om produktionen af den nye bilmodel var en ny investering, så beslutningen om at rykke produktionen tilbage til Japan forventes ikke at have nogen afgørende betydning for antallet af medarbejdere på fabrikken.

Se også: Nye forhandlinger om brexit

Se også: Brexit-kaos før nye skæbneafstemninger: May vil genåbne sin egen aftale

'Vild' brexit-nødplan: Politikere kan blive tvunget til at arbejde om fredagen