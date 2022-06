Brian blev udsat for rejsekaos i lufthavnen

På sin seneste rejse blev Brian Thiel fra Nordjylland mødt af et kaos uden lige i to af nordens største lufthavne

Over hele Europa skal man have en god portion tålmodighed med sig, hvis man har tænkt sig at hoppe på et fly.

For ovenpå coronapandemien har fly- og rejseselskaberne svært ved at få hænder nok til at håndtere de mange håbefulde flypassagerer, der bare gerne vil ud i verden.

Det kunne mærkes, da Brian Thiel fra Nordjylland var på sin seneste arbejdsrejse, hvor han fløj med SAS med hele vejen.

Her rendte han ind i flyforsinkelser, forsvundet bagage og pladsmangel i SAS-loungen.

Skævt inden afgang

Brian Thiel arbejder som servicetekniker og rejser rundt i verden for at servicere robotter til musikindustrien.

Denne gang gik fra Aalborg til byen Bollnäs i Sverige.

Men allerede i Aalborg Lufthavn gik det skævt.

- Mit fly var forsinket grundet et teknisk problem. Det gjorde, at jeg ikke nåede det næste fly.

- Da jeg kunne komme med en senere afgang, tænkte jeg, at det nok skulle gå, forklarer Brian Thiel.



Dog var flyet til Stockholm også forsinket, som gjorde, at Brian Thiel lige akkurat ikke nåede udlejningsstedet, hvor han skulle leje en bil for at komme videre til Bollnäs.

Han måtte derfor overnatte i Stockholm Arlanda Lufthavn.

Tabt arbejdsdag

Om morgenen, hvor han egentlig skulle have mødt på arbejde, fik han noget af en overraskelse. For han kunne ikke leje en bil. Derfor måtte han tilbage til Arlanda Lufthavn, hvor han blev mødt af et menneskehav.

- Der var fuldstændig kaos. Der var kø mellem bygningerne fra terminal 4 og 5.

- Jeg har aldrig set så mange mennesker, som i Arlanda den morgen, siger Brian Thiel.

Så sent som lørdag 4. juni havde Arlanda Lufthavn igen problemer med mange mennesker i terminal 5. Denne gang blev politiet tilkaldt.

Det endte med, at nordjyden måtte købe en togbillet for at komme til Bollnäs. Men da han nåede frem, havde han mistet meget af arbejdsdagen fra 8-14.

Fyldt med mennesker

Et par håndfulde dage efter gik turen atter til København.

Der var ikke de store problemer. Men fra København til Aalborg meldte udfordringerne sig på banen igen.

For SAS-loungen var proppet med mennesker, og flyet til København var også forsinket.

Gaten blev ændret en halv time før afgang, Brian Thiel lige akkurat nåede ned, men bagagen med tøj og arbejdsudstyret nåede ikke med til Aalborg.

Mens Ekstra Bladet havde ham i røret, fik han besked om, at han kunne afhente sin bagage søndag 5. juni.

- Så kan jeg lige få vasket underbukserne og putte dem ned i kufferten igen.

Næste arbejdstur tager Brian Thiel i sin bil, hvor han forhåbentligt undgår udfordringer.

Udfordringer efter corona

Det er et kendt, at flyindustrien har en del udfordringer efter coronapandemien.

Det samme gør sig gældende hos SAS, som Brian Thiel fløj med hele vejen.

'Der er mangel på personale i lufthavnene og i sikkerhedskontrollerne. Der er for få instruktører, begrænset simulator-kapacitet, crew og for SAS også en del forsinkede flyleverancer', skriver SAS' norske pressechef Tonje Bjerve Sund i et svar til Ekstra Bladet.

Hun skriver videre, at SAS kunne forudse udfordringerne inden sommeren og derfor har aflyst en del afgange for at imødekomme problemerne.

Det kan også ske, at selskabet bliver nødt til det i løbet af sommeren.

