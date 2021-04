Brian fik salmonella: - Jeg troede, jeg skulle dø

Høj feber, ingen nattesøvn og et vildt vægttab er blot et udpluk af det, som ramte Brian Mundt, efter han fik salmonella af Husk

Den 63-årige førtidspensionist Brian Mundt er blandt de danskere, som har haft det dødelige udbrud af salmonella, som stammer fra Husk Psyllium-frøskaller, helt tæt på livet.

I begyndelsen af marts havde han bøvl med maven og begyndte derfor at tage Husk. Efter et par dage blev han alvorligt syg.

- Jeg havde taget det i to dage, og på tredje dagen vågnede jeg og havde 41,6 i feber. Jeg troede faktisk, jeg skulle dø. Jeg har aldrig haft det så dårligt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Brian Mundt har stadig voldsomme mavesmerter, selvom det er en måned siden, at han blev udskrevet fra Slagelse Sygehus, hvor han havde været indlagt med salmonella forårsaget af Husk. Privatfoto

Har tabt sig otte kilo

Efter nogle dage med høj feber, blev han indlagt på Slagelse Sygehus. Efter et døgn fandt lægerne ud af, at han havde fået salmonella.

- Jeg var på toilettet hvert tyvende minut døgnet rundt, så jeg fik heller ikke sovet, siger Brian og fortæller videre, at han allerede den første uge tabte seks kilo.

Siden da har han tabt sig otte kilo, og han døjer stadig med maveproblemer efter sin indlæggelse.

Det er nu over en måned siden, at 63-årige Brian Mundt fra Næstved blev udskrevet, men han langt fra sluppet af med sine smerter.

- Jeg går, her en måned efter jeg er blevet udskrevet og har det stadigvæk dårligt. Hver gang jeg har spist, så får jeg voldsomme mavesmerter, fortæller han.

Måtte vente længe på svar

Det skulle tage lang tid, før Brian fandt ud af, hvor han havde fået salmonella fra.

- Min kone og jeg måtte bruge udelukkelsesmetoden for at se, om der var nogle ting, vi ikke begge to havde spist, forklarer Brian og fortsætter:

- De kom fra Fødevarestyrelsen og hentede en flaske mayonnaise, men det viste sig så, at det var ikke den.

Først 9. april fik Brian svar på, hvad der havde gjort ham så syg. Her modtog han en mail fra en ansat ved Fødevarestyrelsen, som fortalte ham, at han med sikkerhed var blevet syg af loppefrøskallerne fra Husk.

Samme dag blev alle Husk Psyllium-frøskaller tilbagekaldt. Næsten en uge senere kom det frem, at tre personer har mistet livet som følge af salmonellaudbruddet. Siden er alle produkter med naturlægemidlet Husk tilbagekaldt.