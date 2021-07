Brian flygtede fra angreb i Nice: En sætning har ændret hans liv

Danske Brian Engsig oplevede på nærmeste hold terrorangrebet i Nice for præcis fem år siden. I dag prøver han at leve i taknemmelighed for det liv, 86 andre mistede

I aften er det præcis fem år siden, at det, der skulle være en hyggelig fejring af den franske nationaldag, blev forvandlet til et mareridt i byen Nice.

Danske Brian Engsig stod på forreste række, da en lastbil pløjede igennem menneskemængderne, der stod langs Nices berømte havnepromenade og så på aftenens fyrværkeri. 86 mennesker omkom i det, der senere blev fordømt som et terrorangreb.

Brian, hans kone og teenagerdatter overlevede. Fortsatte sommerferien. Og fortsatte livet, da de vendte hjem til Danmark med et stort spørgsmål i bagagen:

Hvordan skal man leve, når man på brutalt vis ved, at man skal dø?

Taknemmelighed

Brian Engsig er i dag 53 år. Hans datter er lige blevet student, og han understreger over for Ekstra Bladet, at de alle har det godt, selvom han gerne havde set, at datterens studentertid havde været mindre præget af corona.

- På den måde går livet videre, fortæller han.

Og så alligevel ikke. For i årene efter angrebet er der krøbet en vis andægtighed og respekt for livet ind i hans bevidsthed, som ikke lige er sådan at slippe af med igen.

- For mit vedkommende er det jo endt godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på alle dem, der var knap så heldige. Derfor vil jeg gerne tale om det, der skete, for man har jo en vis taknemmelighed for, at jeg fik lov til at slippe.

At tænke på de 86, heriblandt 10 børn, der mistede livet, er netop sådan, Brian Engsig markerer dagen i dag. Hvor andre tænder lys i vinduet, stopper han op og sender dem en tanke. Både dem, der aldrig vendte hjem fra festfyrværkeriet på promenaden, men også til dem, der er for hårdt mærket af angrebet i dag.

- På den måde har jeg ikke sluppet det, og jeg ønsker heller ikke at gøre det, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Fem år siden: Det skete der i Nice 86 mennesker, heriblandt 10 børn, omkom under angrebet, der fandt sted om aftenen 14. juli 2016. Dagen er den franske nationaldag, Bastilledagen. Over 400 andre blev såret under angrebet.



Angrebet skete, da den 31-årige Mohamed Lahouaiej-Bouhlel kørte en lastbil ind i folkemængden på Promenade des Anglais i Nice, hvor mange var samlet for at fejre netop Bastilledagen.



De omkomne kom fra 19 forskellige lande: Algeriet, Armenien, Belgien, Brasilien, Estland, Georgien, Italien, Kasakhstan, Madagaskar, Marokko, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Tunesien, Tyskland, Tyrkiet, Ukraine og USA Kilde: Ritzau/Reuters

Reaktion kom senere

Da Ekstra Bladet mødte Brian Engsig første gang, var det på promenaden i Nice dagen efter angrebet. Siden da har han været tilbage to gange. Hvor han i det første år ikke oplevede, at han blev fysisk berørt af sine oplevelser, skete der noget med kroppen, da han stod på promenaden præcis et år efter:

- Da jeg stod dernede, kom det hele igen. Jeg brød grædende sammen, sådan helt ukontrollerbart, fortæller han.

- Det er jo det vanvittige ved os mennesker: Vores kroppe husker også ting. Jeg var meget handlingsorienteret, da angrebet skete, og nåede at tænke over, om der også var sprængstoffer i lastbilen, så vi skulle gemme os i en sidegade.

En psykolog fortalte senere Brian, at netop fordi han havde været så handlingsorienteret i selve situationen, skulle han været forberedt på, at den fysiske efterreaktion ville komme senere.

- Jeg havde bare slet ikke set det komme, husker han.

Ekstra Bladet mødte Brian Engsig første gang dagen efter angrebet. Foto: Jakob Jørgensen

Frygt kan ikke bruges

Kort efter angrebet gik han til et foredrag med Svend Brinkmann, der er kendt for sine filosofiske bøger om livet og tilværelsen.

Det blev et vendepunkt for Brian, der gik hjem med en helt ny livsfilosofi:

- Han talte om, at når man vågner om morgenen, skal man huske, at man skal dø.

- Du skal huske, at du er dødelig, og derfor skal du gøre de ting, der er vigtigst. Det har ændret mit liv, fortæller Brian.

Man kunne også nemt have forestillet sig, at du ville ende dit liv med at leve i frygt?

- Frygt har jeg aldrig kunnet bruge til noget. Den bliver dominerende, og den invaliderer dig.

Derfor sørger Brian Engsig helt praktisk også for, at han aldrig skilles fra konen midt i et skænderi. Og i sit arbejde som pædagog går han mere op i, at børnene får gode værdier med videre i livet, end at de kan deres ABC på fingrene.

- For mig er det stadig en bearbejdningsproces. Hvis jeg kunne, ville jeg have stoppet det, for ingen skal lide overlast for, at jeg kan gennemgå en personlig udvikling.

- Men jeg har en forpligtelse til at bruge den ekstra tid, jeg har fået givet.

Her kan du se, hvad Brian Engsig fortalte til Ekstra Bladet i 2016: