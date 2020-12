Brian Mikkelsen: - Der bliver kaos

- Der bliver kaos.

Sådan lyder meldingen fra administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen onsdag efter aftenens pressemøde.

- Når man flytter kunderne fra storcentrene til de mindre butikker, så vil der opstå kaotiske tilstande i nogle butikker, siger direktøren til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt at sætte ind nu, men man skulle have snakket med os om det inden, fastslår han.

Brian Mikkelsen er tilfreds med, at der bliver sat ind mod den stigende coronasmitte. Men han er bekymret for de mindre butikker, nu hvor storcentrene lukker. Arkivfoto: Linda Johansen

Lukker storcentrene

Udmeldingen fra Dansk Erhverv kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften blandt andet meddelte, at storcentre lukker allerede fra i morgen, torsdag.

Desuden skal detailhandlen holde lukket fra 25. december undtagen dagligvarebutikker og apoteker, og liberale erhverv lukker fra på mandag, 21. december.

Få et overblik over de nye restriktioner 17. december: Alle storcentre lukker. 21. december: Liberale erhverv som f.eks. frisører lukker. 0-4. klasse sendes hjem. Efterskoler og højskoler lukker. 25. december: Al detailhandel på nær dagligvarebutikker og apoteker lukker. Restriktionerne varer foreløbigt til 3. januar, men kan forlænges.

Lukningen vil få flere til at søge mod de mindre butikker, mener Brian Mikkelsen.

- Der er nogle ellers ordnede forhold i storcentrene, som er vant til mange kunder, som vi skal have styr på. Den her nedlukning skaber en masse spørgsmål, som vi sammen med myndighederne vil forsøge at få afklaret, siger han.

Det rigtige at gøre

Mette Frederiksen udtalte på pressemødet, at der er tale om 'en reel nedlukning af Danmark'. Ifølge Brian Mikkelsen kan nedlukningen få kæmpe konsekvenser for erhvervslivet.

- Der vil være firmaer, der går konkurs, som vælter omkuld, og der vil kommer flere arbejdsløse, siger han.

Alligevel mener Dansk Erhverv overordnet, at det er godt, at landet nu bliver lukket ned.

- Det er det rigtige at gøre at sætte ind. Vi begynder at kunne se lys for enden af tunnellen nu, hvor der er en vaccine på vej, og det ville være ærgerligt at sætte det hele over styr, siger Brian Mikkelsen.