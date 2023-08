BRIKS-landene udvider med seks nye medlemmer

BRIKS-landene har på et topmøde i Sydafrika besluttet at invitere seks lande ind i alliancen.

Det drejer sig om Saudi-Arabien, Iran, Argentina, Egypten, Etiopien og De Forenede Arabiske Emirater, oplyser Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa.

BRIKS består af landene Kina, Rusland, Indien, Sydafrika og Brasilien.

Udvidelsen vil give BRIKS ny fremdrift, siger Kinas leder, Xi Jinping, der har deltaget i topmødet i Johannesburg.

Mødet i Johannesburg følges opmærksomt af USA og Europa. Her frygter man, at Kina sammen med Rusland er i gang med at samle en antivestlig alliance.

Xi har ikke lagt skjul på, at udvidelsen skal sikre, at BRIKS får en meget større stemme i den internationale politik, økonomi og handel.

- Denne udvidelse lever op til det internationale samfunds forventninger og tjener de nyligt udviklede lande og udviklingslandenes interesser, siger Xi.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, der er ikke er i Sydafrika, men er med på en videoforbindelse, fordi han her er omfattet af en international anholdelsesordre for krigsforbrydelser, takker for Ramaphosas indsats med at invitere nye medlemmer.

Reuters citerer ham for at sige, at neoliberalisme er en trussel mod den nye verdensorden. Det er imod traditionelle værdier.

Ramaphosa siger, at de seks kandidatlande bliver en del af BRIKS-alliancen fra 1. januar 2024. Han fortæller, at 22 lande havde søgt om at blive nye medlemmer af alliancen, mens 40 har udtrykt deres interesse.

Kun et af de seks lande har fuldt demokratisk styre. De fire lande fra Mellemøsten er autoritære styrer.

Mohammad Jamshidi, der er rådgiver for Irans præsident, kalder det snarlige medlemskab af BRIKS for en triumf for det iranske diplomati.

- Permanent medlemskab i gruppen af globale nye økonomier anses for et historisk fremskridt og en strategisk succes for den islamiske republiks udenrigspolitik, skriver han på X, det tidligere Twitter.

Brasiliens præsident, Luis Inacio Lula da Silva, vil gå længere endnu.

Han siger, at Den Afrikanske Union bør optages som en del af G20 - en sammenslutning af de største økonomier i verden.

EU har i dag en plads i G20.