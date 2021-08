Brite har forladt Kabul med næsten 200 hunde og katte

Den britiske ejer af et dyrehjem i Afghanistan har forladt Kabul med næsten 200 hunde og katte.

Paul 'Pen' Farthing og hans dyr blev fløjet ud sent lørdag i et privat charterfly. Men hans afghanske kolleger fik ikke lov til at komme med.

Den tidligere flådesoldat har skabt debat ved at kæmpe for at få sine dyr ud landet, mens tusindvis af mennesker kæmper for at få plads på et evakueringsfly.

Sagen har vakt både begejstring og vrede i Storbritannien. Den har udløst diskussioner om værdien af menneskeliv sammenlignet med dyreliv.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, har tidligere sagt, at han finder det forkert at prioritere dyr over mennesker. Men tidligere på ugen skrev Wallace i et tweet, at han havde givet nogle af sine folk bemyndigelse til at hjælpe Farthings afghanske stab ind i lufthavnen.

- Hvis han kommer ind i lufthavnen med sine dyr, vil vi forsøge at få plads til ham i et fly, sagde Wallace. Han pointerede, at der ikke har været mangel på fly under krisen i Kabuls lufthavn, men at der har været problemer med at få evakueringerne til at flyde.

Efter at have gjort tjeneste i Afghanistan i den britiske hær grundlagde Farthing et dyrehjem ved navn Nowzad i Kabul. Her tog han tog sig af syge, forsømte og forladte hunde, katte og æsler.

Han har været med til at betale for et fly, hvor han kunne være med over 200 katte og hunde. Han kalder sin mission for 'Operation Ark'.

Farthing siger, at hans afghanske ansatte havde alle papirer i orden, men Taliban lod dem ikke komme ind i lufthavnen.