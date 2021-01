Briterne i alarmberedskab over endnu en ny corona-variant

I Storbritannien lukker man nu ned for rejser fra alle sydamerikanske lande og Portugal af frygt for en ny coronavariant fundet i Brasilien.

Det skriver Sky News.

På Twitter uddyber den britiske transportminister Grant Shapps beslutninger og skriver:

'Rejser fra PORTUGAL til Storbritannien vil også blive suspenderet på grund af dets stærke rejseforbindelser med Brasilien - det er en måde at reducere risikoen for at importere smitte. Der er dog en undtagelse for transportvirksomheder, der rejser fra Portugal (kun), har tilladelse til at transportere essentielle varer,' skriver han.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Tidligere har landet lukket ned for rejser til blandt andet Danmark og Sydafrika, da man også her har fundet nye coronavarianter.

Opdateres ...