British Airways aflyser hundredvis af flyvninger

Man skal kontakte flyselskabet for ombooking, oplyser British Airways

Flyselskabet British Airways aflyser 'næsten 100 procent' af alle flyvninger mandag og tirsdag.

Det oplyser selskabet på sin hjemmeside mandag morgen.

Det skyldes en omfattende strejke blandt piloterne i selskabet. Selskabet oplyser også, at man tilbyder fuld refundering af købte billetter eller gratis ombooking.

Tidligt mandag morgen er to British Airways-afgange foreløbigt aflyst fra Københavns Lufthavn til Heathrow-lufthavnen i London. Det fremgår af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Piloternes fagforening BALPA (British Airline Pilots' Association, red.) oplyser, at deres medlemmer strejker, fordi de vil have mere i løn.

Har man booket en flybillet til en af disse datoer, er det sandsynligt, at strejken vil medføre, at man ikke vil være i stand til at rejse, skriver British Airways i weekenden.

Selskabet tilføjer, at de tilbyder at refundere penge til dem, der bliver berørt af strejken. Det vil også være muligt at ombooke sin flyrejse til en anden dato eller et andet flyselskab.

Billund Lufthavn bekræfter, at der ikke kommer til at afgå nogen fly fra British Airways fra lufthavnen 9. og 10. september. De ved endnu ikke, om der vil afgå fly den 27. Derudover opfordrer de passagerer til at kontakte flyselskabet, hvis de ikke selv er blevet kontaktet.

Kenni Leth, pressechef i Københavns Lufthavn, skriver i en mail til Ekstra Bladet, at de er opmærksomme på den varslede strejke.

'Som altid i sådanne situationer opfordrer vi rejsende, der har planlagt at skulle flyve med British Airways de pågældende dage, til at holde øje med eventuelle ændringer via flyselskabets hjemmeside,' skriver han.

British Airways flyver direkte til og fra lufthavnene i København og Billund.

Derudover flyver selskabet via Oslo til Aalborg Lufthavn eller direkte igennem et samarbejde med partneren Sun Air.

British Airways og Sun Air har ligeledes et samarbejde omkring flyvninger til Aarhus Lufthavn.

