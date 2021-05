Britisk aktivist skudt i hovedet

Fremtrædende medlem af den britiske Black Lives Matter-bevægelse er i kritisk tilstand, efter at hun blev skudt i hovedet søndag

Den 27-årige britiske Black Lives Matter-aktivist Sasha Johnson er i kritisk tilstand, efter at hun tidligt søndag morgen blev skudt i hovedet foran sit hjem i London.

Det skriver BBC.

Sasha Johnson er også en ledende skikkelse i det britiske parti Taking the Initiave Party (TTIP), der bekræfter nyheden på deres Facebook-side.

Også politiet i London bekræfter, at de efterforsker skudepisoden.

Parti: Modtog trusler

Ifølge TTIP modtog Sasha Johnson 'adskillige dødstrusler' som følge af sin aktivisme for Black Lives Matter-bevægelsen.

London Metropolitan Police siger ifølge BBC, at de i de indledende stadier af efterforskningen ikke kender til nogle trusler mod Sasha Johnson, men at de arbejder på at opklare, hvem der står bag skyderiet.

Skyderiet har 'chokeret lokalmiljøet,' lyder det fra efterforskningsleder Jim Tele. Han opfordrer til, at offentligheden 'undgår at spekulere i motivet eller omstændighederne omkring det (skyderiet, red.)'.

Politiets teknikere arbejder på gerningsstedet, hvor Sasha Johnson blev skudt. Foto: Hannah McKay/Reuters

Mor til tre

27-årige Sasha Johnson er mor til tre og arbejder ifølge BBC med at bringe mad og andre fornødenheder ud til trængende familier.

Det britiske Black Lives Matter skriver på Twitter, at Sasha Johnson er en 'frygtløs politisk aktivist', der stod i spidsen for flere demonstrationer sidste sommer.

'Hvilket som helst forsøg på at intimidere eller at gøre hende tavs, er et angreb på os alle,' skriver bevægelsen på Twitter.