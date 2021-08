Britisk anbefaling har fået has på sjælden vaccinebivirkning

Det har tilsyneladende haft den ønskede effekt, at Storbritannien i maj besluttede at fraråde folk under 40 år at få coronavaccinen fra AstraZeneca.

I hvert fald har britiske forskere de seneste mange uger ikke registreret et eneste tilfælde af en sjælden bivirkning bestående af en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Det viser et nyt studie fra et britisk forskerhold onsdag.

Symptomerne er også kendt som Vitt-syndromet. De er blevet betegnet som en meget sjælden bivirkning af vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Bivirkningen har under pandemien i højere grad vist sig hos unge end hos ældre mennesker, og det har fået mange lande til at sætte aldersrestriktioner på AstraZenecas vaccine.

Ifølge studiet har 85 procent af alle, der er blevet ramt af symptomerne efter vaccinen med AstraZeneca i Storbritannien, været under 60 år.

Det er sket, selv om langt størstedelen af AstraZeneca-doserne er blevet givet til den ældre del af befolkningen.

Sue Pavord, der forsker i hæmatologi ved Oxford University og har ledet arbejdet med at udarbejde rapporten, siger, at antallet af sager med bivirkninger efter en kraftig stigning igen er begyndt at falde, siden regeringen i maj begyndte at tilbyde folk under 40 år alternativer til AstraZeneca-vaccinen.

- Vi har ikke registreret nye tilfælde i de seneste fire uger eller deromkring. Det har været en stor lettelse, siger hun.

Ifølge studiet er det blandt vaccinerede med AstraZeneca under 50 år cirka en ud af 50.000, der bliver ramt af de sjældne bivirkninger.

Det er på linje med tidligere estimater.

Forskerholdet håber, at studiet, der er blevet publiceret i New England Journal of Medicine, kan hjælpe med at gøre folk klogere på vaccinationsstrategier.

Men de understreger samtidig vigtigheden af at blive vaccineret, fordi alvorligt syge coronapatienter har en meget højere risiko for at blive ramt af andre typer af blodpropper.

Ifølge BBC registrerede den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, i alt 399 tilfælde af de sjældne bivirkninger efter vaccination med AstraZenecas vaccine frem til 30. juni.

Det var ud af 24,6 millioner stik med første dosis og 21,5 millioner stik med anden dosis.

Vaccinen fra Johnson & Johnson bruges ikke i Storbritannien.

AstraZeneca-vaccinen blev tidligere i år taget ud af vaccinationsprogrammet i Danmark, men har siden maj været mulig at vælge i en tilvalgsordning.