Britisk coronavaccine bliver testet på mennesker fra torsdag

Forskere på Oxford University indleder torsdag test af mulig coronavaccine på mennesker.

Det oplyser den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, ifølge tv-stationen BBC tirsdag.

Han siger, at det har 'højeste prioritet' at finde en vaccine mod coronavirusset, og at han glæder sig over, at der allerede i denne uge vil blive indledt forsøg på mennesker.

- Men der er stadig meget at gøre, tilføjer han.

Normalt kan det tage flere år at nå til det punkt, hvor man kan foretage test på mennesker, skriver BBC.

Planen er at afprøve den potentielle vaccine på omkring 500 frivillige forsøgspersoner i de kommende uger, forklarer tv-stationens sundhedsredaktør, Michelle Roberts.

Hvis det viser sig at være en succes, vil man udvide antallet af forsøgspersoner.

Den britiske regering vil ifølge BBC give 42,5 millioner pund, svarende til 360 millioner kroner, til to forskningsprojekter, der gerne skal ende i en vaccine. Det ene projekt er det fra Oxford University.

Det andet projekt, der ligger under Imperial College London's Department of Infectious Diseases, efterlyser i et Twitter-opslag tirsdag forsøgspersoner.

Ifølge Lars Østergaard, ledende overlæge på Skejby Hospital og professor på Aarhus Universitet, skal vi dog ikke glæde os for tidligt.

Men han er glad for, at der er gang i forsøgene rundt omkring i verden.

- Man kan ikke regne med, at det nødvendigvis er den her vaccine, der skal redde os. Den er en af mange, der afprøves rundt omkring i verden. Den har ikke nogle særlige fortrin.

- Men jeg synes, at det er fantastisk, at vi på så kort tid efter at have lært virusset at kende kan lave vaccineforsøg på mennesker. Der er gang i mange ting derude, og det er lovende for fremtiden, siger Lars Østergaard.