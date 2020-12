Britisk flyveforbud forlænges til og med juleaften

Det bliver ikke muligt at flyve mellem Storbritannien og Danmark før efter jul

Forbuddet mod at flyve mellem Danmark og Storbritannien forlænges til og med juleaften, 24. december, klokken 24.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Danmark lukker for fly fra Storbritannien i 48 timer

Forbuddet gjaldt i første omgang frem til onsdag klokken 10, men nu er det altså udelukket, at man kan nå hjem til jul, hvis det indebærer en flyvetur mellem Danmark og Storbritannien.

Årsagen til forbuddet er en ny mutation af covid-19, som er fundet i England, og som man vil forsøge at forhindre spreder sig til blandt andet Danmark.

- Regeringen følger situationen tæt. Lige nu er der stor usikkerhed om den nye mutation, og om hvorvidt rejsende fra England her i julen vil overholde en anbefaling om ti dages selvisolation. På den baggrund er det sundhedsmyndighedernes anbefaling, at vi fastholder et flyveforbud, og derfor forlænger vi nu det gældende forbud med godt halvandet døgn, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

SSI: Rejsende fra Storbritannien udgør IKKE 'betydende risiko'

Indfører indrejseforbud

Når flyveforbuddet ophører 25. december, bliver der i stedet indført et indrejseforbud.

Justitsministeriet oplyser, at indrejseforbuddet er gældende for udlændinge, der er bosat i Storbritannien.

Undtaget er dog personer, der er primær omsorgsperson for mindreårige børn, personer der er familie eller kæreste til alvorligt syge og personer, der transporterer gods. De to første grupper skal kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Mutant-kaos: Danskere strandet i isoleret UK

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark, der befinder sig i Storbritannien, vil stadig kunne rejse ind i Danmark.

De opfordres dog stadig kraftigt til at lade sig teste ved indrejsen og gå i selvisolation i ti dage.

Indrejserestriktionerne gælder foreløbig til og med 3. januar 2021.

Grænsen totalt lukket: Danske Rosemarie slap ud af England