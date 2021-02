Britisk hotelkarantæne træder i kraft i midten af februar

Fra den 15. februar skal alle indrejsende til Storbritannien fra over 30 lande i ti dages tvungen hotelkarantæne.

Det meddeler den britiske regering torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Målet med tiltaget er at forhindre spredning af nye varianter af coronavirusset, som ville kunne bringe den britiske vaccinationskampagne i fare, oplyser sundhedsministeriet i London.

Karantænekravet omfatter Portugal, samtlige lande i Sydamerika og i det sydlige Afrika samt De Forenede Arabiske Emirater. Fælles for disse lande er, at de anses for at være i højrisikozonen.

Indrejsende fra alle andre lande, deriblandt Danmark, skal fortsat isolere sig i ti dage - enten privat eller andetsteds - straks efter, de sætter fod på britisk jord.

Regeringen informerede om den tvungne karantæne allerede i januar, men havde på det tidspunkt ikke lagt sig fast på, hvornår den skulle træde i kraft.

Både rejsebranchen samt oppositionspartiet Labour har kritiseret den konservative premierminister Boris Johnson for ikke at indføre karantæne tidligere.

- Vi er i en kamp mod uret for at beskytte vores grænser mod nye covid-varianter. Men alligevel vil hotelkarantænen først træde i kraft mere end 50 dage efter, at den sydafrikanske variant blev opdaget, siger Nick Thomas-Symonds, der er Labours ordfører på området, ifølge Sky News.

- Selv når disse tiltag engang begynder, så vil de langtfra være tilstrækkelige nok til effektivt at forhindre yderligere varianter. Som altid med denne regering er det for lidt og for sent, fortsætter han.

Karantænen vil primært omfatte britiske statsborgere, der vender hjem fra de pågældende lande, samt personer med fast bopæl i Storbritannien. I forvejen er der forbud mod at rejse til Storbritannien for alle andre fra de over 30 lande. Det skriver nyhedsbureauet dpa.