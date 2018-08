Britisk kvinde stjæler over en halv million kroner fra offerfond

Engelske Jenny McDonagh har erkendt sig skyldig i at bruge penge fra Grenfell Tower offerfonden

Rejse verden rundt. Spise på dyre restaurenter. Gambling.

39-årige Jenny McDonagh har tilstået at bruge 515.000 danske kroner (62.000 britiske pund, red.) fra en offerfond tilknyttet de overlevende fra Grenfell Tower-katastrofen hvor 72 døde.

Det skriver britiske The Mirror.

72 mennesker omkom i branden i Grenfell Tower. Foto: Matt Dunham

Et liv i sus og dus

Jenny McDonagh brugte forudbetale kreditkort, så hun kunne flyve til Dubai og Los Angeles og leve et ekstravagant liv. På sine rejser levede hun som en Hollywood-stjerne og brugte flere hundrede tusinde kroner på restaurantbesøg, dyre hoteller og gambling.

Jenny blev anholdt 1. august og anklaget for svindel, tyveri og for at skjule tyvekoster. Hun har erkendt sig skyldig i alle anklager.

For et år siden stod den 24 etager høje bygning Grenfell Tower i brand i det vestlige London. 72 mennesker omkom. 70 blev svært forbrændt, og 223 nåede at undslippe flammerne.