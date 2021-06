Britisk mand slipper af med coronavirus efter 305 dage

En 72-årig mand fra Bristol i England havde coronavirus i mere end ti måneder, før han endelig blev testet negativ for covid-19.

Det anses af eksperter for at være det længstvarende smittetilfælde, der er blevet registreret siden pandemiens begyndelse.

Den pensionerede kørelærer, der af The Guardian bliver omtalt som Dave Smith, blev kontinuerligt testet positiv for coronavirus i 305 dage.

Smith, der døjer med et svækket immunforsvar, lever i dag og har det godt, efter at han er sluppet af med virusset.

Han fortæller, at hver gang hans tilstand blev forværret, fik han det så dårligt, at han var på randen af døden.

- Min kone begyndte at planlægge min begravelse fem gange, fortæller han og tilføjer kækt:

- Jeg ringede til hele min familie og sluttede fred med dem. Jeg ville ønske nu, at jeg ikke havde gjort det.

Hans sygdomstilfælde skal præsenteres for den europæiske kongres for klinisk mikrobiologi og infektionssygdomme (ECCMID) i juli.

Et udkast, der skal fremlægges på konferencen, beskriver, hvordan Smiths smitte menes at være 'den længstvarende registrerede smitte'.

Her fremgår det, at den 72-årige pensionist blev indlagt på hospitalet i maj 2020 med hoste og feber. Efterfølgende bekræftede en PCR-test, at han havde covid-19.

Han blev udskrevet efter otte dage, men havde fortsat åndenød og høj feber, der krævede yderligere indlæggelse i august, september, oktober og december.

Eksperter bemærker, hvordan et 17 dage langt forsøg med remdesivirbehandling i december 2020 ikke havde nogen effekt.

I stedet havde Smiths behandlere succes med forskellige laboratorieudviklede antistoffer, melder University of Bristol.

Ifølge universitetet blev Smiths helbred forbedret markant, og virusset blev ikke påvist 45 dage efter den kombinerede behandling.

Det lyder også, at Dave Smith havde symptomer allerede seks uger før sin første indlæggelse, hvilket kan betyde, at han næsten var smittet i et år med coronavirus.