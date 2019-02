Britisk minister: Aftaleløst brexit er en økonomisk katastrofe

En fælles økonomisk katastrofe.

Sådan beskriver den britiske finansminister, Philip Hammond, udsigten til en britisk udtræden af EU-samarbejdet uden en ordentlig skilsmisseaftale.

Hans kommentarer til de igangværende forsøg på at genforhandle den skilsmisseaftale, som det britiske parlament har afvist, faldt under en middag arrangeret af Storbritanniens største sammenslutning af produktionsvirksomheder, Make UK.

- Vores partnere i EU er nødt til at være pragmatiske og hjælpe, så vi alle kan undgå den fælles katastrofe, som et aftaleløst brexit vil være, lyder det fra Hammond.

- Vi må alle blive ved med at understrege de negative effekter, som en udtræden uden en aftale vil have. Også selvom vi vil blive beskyldt for at føre skræmmekampagne.

Finansministeren understreger i sin tale, at det ikke kun vil gå hårdt ud over britisk økonomi, hvis ikke præmisserne for brexit er på plads.

- EU skal også overveje de fælles konsekvenser, det vil have.

Ifølge planen udtræder Storbritannien af EU-samarbejdet 29. marts.