Britisk minister: Ny variant er endnu mere smitsom

Den britiske sundhedsminister kalder en ny variant fra Sydafrika for 'et meget betydeligt problem'

En ny variant af covid-19, som er fundet i Sydafrika, vækker bekymring i Storbritannien.

Virussen er nemlig umiddelbart endnu mere smitsom end den variant, der netop lader til at stamme fra Storbritannien, og som netop nu skaber bekymring i flere andre europæiske lande, herunder Danmark.

- Denne er endnu mere smitsom end den stærkt smitsomme britiske variant, siger Storbritanniens sundhedsminister om den sydafrikanske variant.

Hancock siger, at der er tale om 'et meget betydeligt problem.'

Ny vaccine i brug

Sundhedsministeren talte om den nye variant i forbindelse med, at Storbritannien nu er begyndt at tage en vaccine fra Oxford/AstraZenica i brug som det første land i verden.

Hensigten er, at man hurtigst skal kunne vaccinere en million mennesker om ugen med vaccinen, og det mener man er afgørende for at bremse den voldsomme spredning af covid-19, som man har oplevet i Storbritannien særligt efter den nye britiske mutation er kommet frem.

Storbritannien vaccinerer første patient med ny vaccine

Ifølge Matt Hancock er det britiske sundhedsvæsen lige nu under 'betydeligt pres' som følge af de mange nye smittede, der har været i landet de seneste uger.

Britiske medier skriver da også mandag, at Boris Johnson og hans regering overvejer en total nedlukning som følge af den nuværende situation i landet.

