Britisk studie: Otte ugers vaccineinterval er ideelt

Et interval på otte uger mellem første og anden vaccination med Pfizer/BioNTechs coronavaccine kan være ideelt for at beskytte mod Delta-varianten, viser ny britisk forskning.

Et længere interval mellem de to doser betyder, at kroppens immunsystem producerer flere antistoffer, viser det endnu ikke offentliggjorte studie, som BBC omtaler fredag.

Tidligere blev der anbefalet et interval på tre uger mellem første og anden vaccinedosis.

Briterne udvidede senere intervallet i op til 12 uger, fordi flere så kunne få første dosis tidligere. Men efter alle over 18 år har fået tilbudt første dosis i Storbritannien, har sundhedsmyndighederne opfordret folk til at få anden dosis efter otte uger.

Det nye studie, som er finansieret af regeringen, er endnu ikke vurderet af andre forskere.

I undersøgelserne, der ligger til grund for rapporten, blev immunreaktioner undersøgt hos 503 ansatte i sundhedssektoren, der havde fået to doser med forskellige intervaller sidst i 2020 og først i 2021. Det var da Alpha-varianten, som blev opdaget i Storbritannien første gang, spredte sig hurtigt.

Niveauet af antistoffer blev målt i deltagernes blod en måned efter, de havde fået anden dosis.

Undersøgelserne viser, at både korte og lange intervaller mellem vaccinationer med Pfizer fører til stærkt immunforsvar. Et interval på tre uger resulterer i færre antistoffer end et interval på ti uger.

Den britiske vaccineminister, Nadhim Zahawi, kalder resultaterne af undersøgelsen betydningsfulde for Storbritannien og hele verden.

- De betyder, at vi bliver bedre i stand til at forstå mekanikken bag vores immunreaktioner på covid-19 og vigtigheden af at få begge vaccinedoser, siger Zahawi.