Britisk variant spreder sig i Danmark

Den mere smitsomme britiske variant har spredt sig yderligere i Danmark.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant af covid-19 i Danmark er steget til 464 fra 383 onsdag, som var seneste opgørelse. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er et vist efterslæb på tallene for den britiske variant, fordi det tager op mod en uge at analysere de positive prøver for, præcis hvilken variant de stammer fra.

Derfor løber tallene kun til og med søndag 17. januar.

Det reelle antal smittetilfælde vurderes også at være højere end de 464, fordi Statens Serum Institut (S) indtil for nylig kun har kunnet analysere en andel af de positive prøver.

Den britiske variant er årsagen til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning med lukkede skoler, detailhandel og et forsamlingsloft på fem personer.

Professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen vurderer, at der indtil videre er styr på varianten.

- Vi skal undgå en voldsomt vækst i antallet af smittede, og indtil videre ser det ud til at gå.

- Der er store usikkerheder på den her variant, fordi vi har så relativt små tal lige nu.

- Det er for tidligt at udelukke, at der stadig kan ske noget med den her variant - specielt hvis vi ikke er gode til at holde de nuværende restriktioner, siger han.

Tallene viser også, at den britiske variant er begyndt at fylde mere og mere i smittetallene over de seneste uger.

Den udgør syv procent af analyserede positive prøver i uge to mod 4,1 procent i uge et og 2,4 procent i uge 53.

Det skal ses i lyset af, at der i samme periode har været et fald i smitten med de mere gængse varianter af coronavirus.

- Det er klart, at den britiske variant vil fylde mere, når de andre varianter er ved at blive trykket ned.

- Men det er klart, at varianten ikke viser samme tegn på at falde i samme takt, som de andre varianter, og det vil sige, at en stigende andel af de smittede på sigt vil være smittet med B117, siger Allan Randrup Thomsen.

Udenrigsministeriet om smittede danskere: 'Bekymrende' sammenhæng

I denne uge har Statens Serum Institut så fremlagt en beregning, der viser, at det relative kontakttal for den britiske variant i forhold til de gængse varianter er 1,36.

Det kan oversættes til, at varianten har en øget smitsomhed på 36 procent.

Men der er stor usikkerhed, og ifølge Statens Serum Institut kan det svinge mellem 19 og 53 procent. Og selv det spænd er usikkert.