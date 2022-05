Britiske efterretninger: - Mytteri blandt russiske styrker

- Rusland har formentlig lidt ødelæggende tab blandt sine lavere og mellemrangerede officerer.

Det skriver den britiske efterretningstjeneste i sin daglige opdatering om krigen i Ukraine. Presset fra Kreml på højtstående officerer i den russiske hær smitter direkte af på slagmarken, hvor utopiske forventninger til de russiske styrker har store konsekvenser ifølge britiske efterretninger.

- Brigade- og bataljonschefer vil formentlig sørge for, at de russiske styrker fortsætter med at rykke frem med stor risiko for flere tab. Grunden til dette er, at de får et kompromisløst ansvarsniveau, når det kommer til, hvad deres styrker udretter på slagmarken.

De britiske myndigheder mener, at de store tab i den russiske hær sandsynligvis vil forværre de igangværende problemer med at modernisere deres tilgange til kontrol med de områder, de forsøger at indtage. Og med flere uventede nederlag og dødsfald på slagmarken påvirkes motivationen, lyder det.

- Vi har også fået flere troværdige meldinger om, at der har været mytterier hos nogle kræfter. Mangel på erfaring og troværdige ledere vil formentlig føre til et fald i moralen og fortsat dårlig disciplin, skriver briterne i efterretningsrapporten.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Samler lig op

Senest er russiske dødstal igen blevet et tema, da russerne angiveligt har samlet lig og udstyr op fra det sunkne krigsskib Moskva, selvom de hævder, at alle om bord blev evakueret.

Omstændighederne er stadig uklare, men nye oplysninger tyder på, at Ruslands påstande måske ikke helt holder stik.

Ifølge ukrainske sikkerhedstjenester har en redningsaktion varet i mindst to uger.

Rusland har angiveligt sendt syv skibe ud for at hente lig fra det sunkne krigsskib. Ligeledes reddede man hemmeligt udstyr, så det ikke skulle falde i hænderne på andre lande.

Putin ombord på krigsskibet Moskva tilbage i 2014. Foto: Ritzau Scanpix/Sputnik

Oplysningerne kommer fra et interview med en repræsentant for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Vadim Skibitsky.

- Fem til syv skibe var involveret. De samlede lig op. De hentede også alt det klassificerede udstyr og tømte hele skibet, så intet ville havne i hænderne på et tredjeland, siger han.

Der er forskellige meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der forårsagede eksplosionen, som fik skibet til at synke.

Ifølge russiske myndigheder skyldes eksplosionen en brand om bord på skibet. Ukraine hævder, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsag til eksplosionen og den efterfølgende brand.

