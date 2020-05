Britiske medier anklages for dobbeltmoral og heksejagt

Britiske medier bliver nu anklaget på dobbeltmoral, efter de tætpakket konfronterede Boris Johnsons toprådgiver for at trodse coronaregler

Søndag var britiske medier mødt talstærkt op foran premierminister Boris Johnsons rådgiver Dominic Cummings hus for at få en udtalelse omkring rådgiverens brud på reglerne omkring social afstand.

Efterfølgende er journalisterne sammen med flere britiske medier som BBC Daily Mail og The Telegraph blevet anklaget for at føre heksejagt på rådgiveren.

Det sker under det populære hashtag #ScumMedia, hvor journalisterne anklages dobbeltmoral, fordi de selv bryder reglerne ved at stå på nakken af hinanden.

I en video fra søndag morgen kan man, hvordan journalister og kamerafolk flokkes om Cumming, mens de febrilsk forsøger at få en udtalelse omkring hans brud på reglerne om social afstand - alt imens journalister og kamerafolk altså selv næsten falder over hinanden:

Video: Newsflare

Mandag valgte Dominic Cummings så at holde pressemøde, og i den forbindelse blev han kritiseret for, at have kørt sin familie til det nordøstlige England, hvorfor han derfor har trodset reglerne under coronanedlukningen, som Cummings selv var med til at udarbejde.

Men mediernes vinkel på sagen har imidlertid gjort, at kritikken mod de britiske journalister er vokset endnu mere.

Johnsons rådgiver fortryder ikke at han brød coronanedlukning

'Social afstand er tydeligvis kun gældende for nogle mennesker', lyder det eksempelvis.