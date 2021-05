Britiske myndigheder: Indisk coronavariant smitter mere

Den indiske coronavariant er mere smitsom end den britiske. Vacciner virker dog mod den, siger den britiske regerings medicinske toprådgiver, Chris Whitty, ifølge Reuters.

- Vi føler os nu sikre på, at denne variant er mere smitsom end B117 (den britiske virusvariant, red.). Nu bliver spørgsmålet over de næste to til tre uger, om den er en lille smule mere smitsom eller meget mere smitsom, siger han.

Den britiske coronavariant er den, der i øjeblikket er dominerende i Danmark, hvor der indtil videre er registreret 74 tilfælde af den indiske variant.

Chris Whitty siger, at han forventer, at den indiske variant med tiden vil få overtaget og blive den dominerende variant i Storbritannien.

Premierminister Boris Johnson siger, at det kan medføre nogle 'svære valg' for Storbritannien.

Han varsler, at den indiske variants øgede smitsomhed kan betyde, at man er nødt til at indføre strammere restriktioner for at sikre, at sundhedsvæsenet ikke bliver overvældet.