Britiske virksomheders frygt for brexit når nye højder

Bekymringen for brexit blandt de britiske virksomheder er vokset til et niveau, der ikke er set siden 2016.

Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte.

83 procent af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at brexit på langt sigt vil svække erhvervslivet i Storbritannien.

Det er første gang, at frygten for konsekvenserne af brexit har været så massiv i britisk erhvervsliv, siden et lille flertal af briterne stemte for at forlade EU i juni 2016.

Blot fire procent af virksomhederne mener, at tiden er inde til at tage større finansielle risici.

Det er den laveste andel, siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008, hvilket kickstartede finanskrisen og satte spor verden over.

Næsten to tredjedele af de adspurgte virksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer at ansætte færre medarbejdere de næste tre år som konsekvens af brexit.

Knap halvdelen svarer desuden, at de forventer at mindske kapitalforbruget.

Væksten i den britiske økonomi er aftaget kraftigt i løbet af 2019 efter en økonomisk stærk start på året.

Det skyldtes, at virksomhederne ved årets begyndelse var i gang med at forberede sig til den oprindelige dato for briternes exit fra EU i marts, som siden er blevet udskudt til 31. oktober.

En undersøgelse, der blev offentliggjort sidste uge, viste at væksten var svundet i årets andet kvartal.

Direktøren for den britiske nationalbank advarede samtidig om, at et brexit uden en aftale med EU er en stor risiko for Storbritanniens økonomi.

Mandag lød det fra den britiske sammenslutning for industrien, CBI, at den forventede, at investeringerne ville falde med 1,3 procent i 2019. Selv hvis Storbritannien undgår brexit uden en aftale.

Det vil være det største fald siden finanskrisen.

- Usikkerheden i Storbritannien lammer erhvervslivets investeringer. Vi risikerer at sakke bagud i forhold til vores konkurrenter i G7 (verdens førende industrilande, red.), siger CBI's cheføkonom, Rain Newton-Smith.