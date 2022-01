Britt fanget i sit hjem - kommunes sagsbehandlingstider er tårnhøje

Langsomt slæber hun sig gennem stuen og over til rullestolen. Bevægelserne er forkrampede, da hun sætter sig ned.

Sådan har Britt Guldborgs liv foregået i slowmotion, siden hun fik en hjerneblødning for halvandet år siden og blev lam i den ene side af kroppen.

Men det er ikke det eneste i hendes liv, der går langsomt, skriver TV2 Østjylland.

I april - for snart et år siden - ansøgte hun Skanderborg Kommune om tilskud og lån til en handicapbil. Men Britt Guldborg fik at vide, at der kan gå op til et år før, kommunen overhovedet starter hendes sag op.

Få dage efter, TV2 ØSTJYLLAND har sat hende i stævne i hjemmet i Skanderborg, meddeler kommunen endelig, at den er klar til at se på hendes sag, og at Britt Guldborg skal til møde 2. februar.

- Jeg synes, det er frustrerende, at der skal gå næsten et helt år, inden man begynder at teste mig, siger Britt Guldborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man har brug for en handicapbil, så kan man ansøge kommunen om at få et rentefrit lån, hvor mindst halvdelen skal tilbagebetales over seks år.

Men der er stor forskel kommunerne imellem, hvor lang tid de er om at behandle ansøgningerne.

I hele landet var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 42 uger i 2020, viser tal fra Danmarks Statistik.

Skanderborg Kommune fik i 2020 25 af den slags ansøgninger, og de tog i gennemsnit 82 uger at behandle. Næsten tre gange så lang tid som i nabokommunen Silkeborg, der i samme periode fik godt det samme - 24 ansøgninger.

Begge kommuner har bekræftet tallene over for TV2 Østjylland.

Danske Handicaporganisationer uforstående over, at det skal tage så lang tid i nogle kommuner, imens andre gør det hurtigere.

- Jeg synes, det er helt urimeligt og ret uforståeligt. Lovgivningen er den samme, så jeg forstår ikke, hvordan to kommuner som ligger ved siden af hinanden, kan have så stor forskel på at sagsbehandle, siger formand for Danske Handicaporganisationer, Thorhild Olesen, til TV2 Østjylland.

Det politisk fastlagte serviceniveau i Skanderborg Kommune er seks til 12 måneder. Kommune erkender, at det ikke er godt nok, som det er i dag.

- Vi har for lang sagsbehandlingstid, som det er i dag. Det arbejder vi intenst på at få gjort op med, så borgerne får den rette hjælp, siger administrationschef for Sundhed, Omsorg og Handicap i Skanderborg Kommune, Niels Diedrichsen, til TV2 Østjylland.

Han begrunder det blandt andet med, at det er et specialiseret område, og at de i kommunen har fravær blandt sagsbehandlerne.