Britta er syg igen: Møder ikke op i retten

Britta Nielsen er atter blevet syg og kan derfor ikke møde til fredagens retsmøde i sagen mod hende.

Det oplyser retsformanden i Københavns Byret ifølge Ekstra Bladets mand på stedet.

Til dagens retsmøde var planen, at flere af Britta Nielsens kollegaer skulle vidne, men efter alt at dømme bruges dagen på, at anklagemyndigheden kan fremlægge yderligere dokumentation.

Anklagerne har nu i stedet bedt om at bruge dagen på at fremlægge dokumentation.

Dommer Vivi Sønderskov Møller har bedt forsvarsadvokat Nima Nabipour om at kontakte sygemeldte Britta Nielsen i fængslet. For at høre om sagen kan fortsætte uden hende.

- Det er i din klients interesse, at sagen fortsætter, så den kan blive afsluttet, siger dommeren.

Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, oplyser, at han ikke har fået Britta Nielsens samtykke til, at sagen kan fortsætte uden Britta Nielsens tilstedeværelse.

Opdateres ...