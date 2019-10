Britta risikerer milliontab: Brittas huse til salg til spotpris

Tirsdag sendes Britta Nielsen og hendes søns sydafrikanske ejendomme og grunde under hammeren. Værdierne ser dog ud til at være faldet voldsomt pris

Den danske statskasse skal langt fra regne med at få ligeså mange millioner retur, som Britta Nielsen og hendes søn Jimmy brugte på at købe huse og grunde i Sydafrika.

For når værdierne tirsdag sendes under hammeren hos det sydafrikanske auktionshus Peter Maskell Auctions, sælges de for mere end en million kroner mindre end den pris, som Britta Nielsen selv har forklaret hun i sin tid købte ejendommene for.

Ekstra Bladet kunne søndag fortælle, hvordan Britta Nielsen umiddelbart efter sin anholdelse i Sydafrika forklarede efterforskere i den sydafrikanske anklagemyndigheds finansielle enhed, Asset Forfeiture Unit, at hun havde købt husene i Dannevirke og Thula Bush Estate samt grunden ved jordloddet Mahlathini til en samlet pris i omegnen af 3.077.520 kroner.

Her er dokumentet: Læs hele Britta Nielsens forklaring



Million-nedslag

Men når selv samme besiddelser tirsdag sendes under hammeren i Sydafrika, bliver det til en decideret spotpris.

Det fortæller Danielle Hoskins, der er ekspert i ejendomssalg hos auktionshuset Peter Maskell Auctions.

– Vi forventer bud fra 1,5 millioner sydafrikanske rand på hver af de to bebyggede ejendomme på Thula og Dannevirke. På den ubebyggede jordlod ved Mahlathini forventer vi bud fra 900.0000 rand, forklarer Danielle Hoskins.

I alt svarer det til ca. 1,8 millioner kroner. Det er mere end 1,2 millioner kroner under anskaffelsesprisen som Britta Nielsen ifølge sin egen forklaring erhvervede grunden og husene for.

Britta Nielsens ejendele sælges på auktion i Sydafrika. Her er et udsnit af billederne, det sydafrikanske auktionshus har sendt ud til interesserede købere forud for auktionen tirsdag d. 15. oktober. Foto: Peter Maskell Auctions

Sjælden Land Rover

Foruden den faste ejendom bliver en sjælden Land Rover, elektronik og kunst sendt under hammeren ved samme lejlighed.

Også her forventes det, at de udbudte varer bliver solgt langt under indkøbsprisen.

Alene to kameralinser på auktionslisten koster omkring 150.000 kroner i nypris.

Alligevel vurderes alt løsøre kun at give 300.000 rand svarende til 136.000 kroner.

– Vi har lavet en samlet vurdering på alle møbler og andet flytbart inventar på cirka 100.000 rand. Det har jo stået et godt stykke tid, så det har fået meget støv. Men møbler og inventar bliver solgt som individuelle auktionsnumre, så det er behæftet med en vis usikkerhed. Dertil kommer der en Land Rover Defender, som er en limited edition-model. Den er et samlerobjekt, som vi har vurderet til 200.000 rand, siger Gail Horsley.

Hun står for auktionshusets salg af løsøre som f.eks. møbler, elektronik og fotoudstyr – samt i dette tilfælde en bil.

Skulle du nu have fået lyst til at byde med, så skal du forhånds-deponere et beløb til auktionshuset sammen med dit bud.

– 20.000 rand, hvis du går efter bilen, 5000 rand for andre ting og 50.000 rand, hvis du vil købe en ejendom, oplyser Gail Horsley.