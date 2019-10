Brittas advokat føler sig ført bag lyset af anklagerne

Britta Nielsens forsvarer, advokat Nima Nabipour, mener, at han er blevet ført bag lyset af anklagemyndigheden.

Han mener ikke, at han er blevet informeret i tilstrækkelig grad om den aftale, der blev indgået, da Britta Nielsen frivilligt tog til Danmark, efter at hun blev anholdt i Sydafrika sidste efterår.

- Jeg bad om at komme direkte i kontakt med min klient i Sydafrika, men det fik jeg ikke lov til, siger Nima Nabipour i retten.

I forbindelse med Britta Nielsens rejse til Danmark blev der indgået en aftale mellem Britta Nielsen, hendes sydafrikanske forsvarsadvokat og de danske og de sydafrikanske myndigheder.

Aftalen indebar, at Britta Nielsen frivilligt rejste til Danmark, mens hun var ledsaget af danske betjente. Hun blev dog først formelt anholdt, da flyet landede i København.

Dermed undgik man en masse bureaukrati, som kunne betyde, at Britta Nielsen kunne have siddet i en fængselscelle i Sydafrika i lang tid.

Nima Nabipour kritiserer på den ene side anklagemyndigheden over manglende involvering i udleveringsaftale for Britta Nielsen, samt at han først nu har fået aftalen, som ved en fejl ikke var en del af sagen.

Af aftalen fremgår det, at Britta Nielsen siger god for, at der kan komme flere anklager, end der var, da hun blev udleveret i november 2018.

Derfor er aftalen vigtig i forhold til, om det er okay, at anklagemyndigheden har rejst tiltale efter paragraf 88, som ikke var nævnt på daværende tidspunkt. Paragraf 88 kan give Britta Nielsen en hårdere straf.

Specialanklager Kia Reumert erkender, at det er en fejl, at aftalen ikke har været i sagsdokumenterne. Men hun fortæller også, at det ikke har været et problem før nu, og at aftalen blev læst op i retten i Sydafrika. Oplæsningen er videooptaget.

- Når man bliver anholdt i udlandet, og det skal foregå gennem det normale system, er det en meget, meget tung proces. Hun havde ikke lyst til at sidde i et fængsel i Sydafrika i et halvt til et helt år, forklarer specialanklager Kia Reumert.

- Forsvareren har ikke tidligere tilkendegivet, at der var et problem med denne her udlevering. Det eneste, der har været på tale, er, at han har udtalt, at det har været godt, at hun fik denne frivillige aftale og kunne komme til Danmark så hurtigt som muligt, tilføjer hun.

Nima Nabipour protesterer og rejser sig op, men dommeren irettesætter ham.

- Prøv nu lige at tage den med ro. Sæt dig nu ned, siger dommeren, og Nima Nabipour sætter sig efterfølgende ned.

Anklageren skal nu komme med en skriftlig redegørelse for forløbet. Dermed er retten hævet, og der sker ikke mere i sagen fredag.