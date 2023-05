Bro gak-gak i Frederikssund: Kan ikke tåle solen

Imens mange danskere jubler over, at forårsvejret for alvor har ramt, har forårssolen tilsyneladende været årsag til frustration blandt bilister i Frederikssund, der den seneste tid har skullet krydse Kronprins Frederiks Bro.

For selvom broen over seks uger i marts og april gennemgik en renovering, har broen ad flere omgange de seneste uger været spærret i begge retninger grundet tekniske fejl. Og nu skal der findes en spritny løsning.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Kan ikke lukke ordentligt

Den seks uger lange renovering af klapbroen bestod af en udskiftning af flere af broklappernes komponenter - men problemet er nu bare, at de nye komponenter ikke virker. Det oplyser Vejdirektoratet til mediet.

Således oplyser fagprojektleder på Kronprins Frederiks Bro for Vejdirektoratet Jens Præst, at det ser ud til, at det kolde vand under broen og solens varme stråler er en dårlig cocktail.

- Fordi oversiden af broen bliver solbeskinnet, og undersiden nedkølet af vandet, er det vores teori på nuværende tidspunkt, at forbindelseselementerne bliver skæve på grund af temperaturforskellen, fortæller han til TV 2 Kosmopol.

Kort fortalt betyder det, at broen ikke kan holdes ordentligt samlet, og broen ikke har kunnet lukke helt ned.

Ny permanent løsning

Selvom der nu er fundet en midlertidig løsning, så bilister ikke skal køre forgæves og vende om, når problemerne opstår, skal der ifølge Vejdirektoratet findes en permanent løsning.

Således fortæller fagprojektlederen til TV 2 Kosmopol, at de inden for de næste par uger vil lave om på konstruktionen og dermed få en ny og permanent løsning implementeret.

I forbindelse med renoveringen har der været varslet planlagte spærringer af broen i perioder. Men også uforudsete problemer har medført, at broen i kortere eller længere perioder har måttet spærres - blandt andet 14. og 18. maj, hvor årsagen lød på tekniske problemer.