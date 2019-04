Bro kollapser efter færgepåsejling

Det var sammenstødet mellem en færge og en brasiliansk vejbro, der gjorde, at flere bilister nu ikke kan køre og benytte sig af strækningen henover Moju River.

Det er endnu uklart, hvor mange der er kommet til skade, efter broen i den nordlige brasilianske stat Pará blev ramt af færgen og styrtede sammen lørdag. Indtil videre er to personbiler fundet i vandet.

- Vores prioritet er at lede efter ofre og give en komplet støtte til de berørtes familier, fortæller Parás guvernør, Helder Barbalho, til et af statens medier. Det skriver BBC.

Broen leder til byen Belém, og er en af Brasiliens travleste broer.

Se den sammenstyrtede bro fra oven her. Video: Kamera One.

Diverse myndigheder er ved at fjerne nedfaldne dele fra floden. Samtidig er der ved at blive sat advarselsskilte op på de nærliggende andre broer.

Lokale medier har reporteret, at der har været mærker på broens søjler fra eventuelle tidligere sammenstød. Ruten for de passerende både er dog ikke risikabel nok til, at myndighederne vil lukke broen.

