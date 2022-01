Bro kollapset inden Biden-besøg

Tre biler og en bus var på vej over en sneklædt bro i Pittsburgh i USA, da broen pludselig kollapsade.

Ifølge en leder hos det lokale brandvæsen, har ti personer pådraget sig 'mindre skader', men ingen er kommet alvorligt til skade, skriver CNN.

Broens kollaps skete fredag morgen lokal tid og få timer før, den amerikanske præsident, Joe Biden, skulle komme på besøg. Formålet med præsidentens visit er at diskutere infrastruktur.

Foto: Greg Barnhisel / Ritzau Scanpix

'Surrealistisk'

- Det mest skræmmende var klart at køre ud over kanten, og min bil løftede sig fra jorden, siger Jeremy Habowski, der ikke kunne nå at bremse helt ned, før han kørte ud på den kollapsede bro, til CNN.

Med bilen hængende på kanten af broen kunne han dog komme ud og løbe tilbage for at forhindre andre trafikanter i at køre ud over kanten.

Årsagen til broens kollaps er endnu uvist, men en gasledning er blevet revet over i forbindelse med ulykken. Det tyder imidlertid ikke på, at en eksplosion i gasledningen førte til ulykken, men årsagen skal undersøges nærmere.

Redningspersonale søger efter eventuelle fastklemte under broen, men det kunne ifølge staten Pennsylvanias viceguvernør være gået meget værre.

- Heldigvis var skolernes mødetid forsinket med to timer på grundet af vejret. So trafikken var mindre end på en normal dag, men det er surrealistisk at se broen, siger John Fettermann.

Nedslidte veje

USA's præsident, Joe Biden, har siden sin indsættelse som præsident blandt andet arbejdet for at kunne igangsætte astronomiske investeringsplaner i infrastruktur i USA, hvor tusindvis af broer er i en ringe forfatning.

Efter store skærmydsler med Republikanerne i Kongressen, kunne Joe Biden i november underskrive en investeringspakke på over 1000 milliarder dollars, hvoraf 110 milliarder dollars skal gå til at reparere veje og broer.

Uheldet i Pittsburgh har ikke fået præsidenten til at aflyse sit møde om infrastruktur, oplyser Det Hvide Hus.