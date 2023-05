Bro spærret i begge retninger - igen

Nu er den gal igen.

Kronprins Frederiks Bro, der krydser Roskilde Fjord fra Frederikssund til Hornsherred, nåede ikke engang at være åben i en time, før den nu er blevet lukket igen.

Tidligere torsdag måtte broen lukke på grund af tekniske problemer, og det er samme melding, som Vejdirektoratet nu deler igen.

Meldinger lyder, at teknikere i øjeblikket arbejder på at få fikset broen, men det er endnu for tidligt til, at Vejdirektoratet kan give en tidshorisont for genåbning.

Bilister opfordres derfor til at vælge andre ruter.

Broen er åben igen.