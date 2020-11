Brobizz kaster kunder til inkasso

En sommerhus tur fra Sjælland til Jylland blev pludselig noget dyrere, end Thomas Frimann Steinmeier fra Vordingborg havde regnet med.

Ifølge ham, er han nemlig blevet sendt til inkasso af Brobizz uden varsel og grund.

Ekstra Bladet har kigget sagen igennem og fundet ud af, at Thomas langt fra er den eneste.

En 900 kroners tur over Storebælt

Lørdag den 27. juli kørte Thomas over Storebælt med sin familie. GPS'en var sat mod Jylland, hvor familien den kommende uge skulle holde ferie i et sommerhus.

- Det var i sommerhuset, jeg fik en mail fra Brobizz om, at beløbet ikke kunne trækkes fra min konto, siger Thomas, der havde glemt, at han få uger før ferien havde skiftet kreditkort.

- Jeg har aldrig før haft problemer og tænkte, at det selvfølgelig bare var at ændre mine kontooplysninger, og så var det ordnet.

- Da vi kommer hjem, forsøger jeg med det samme at betale for begge ture. Den ene tur kan jeg godt betale, men da jeg forsøger at betale den anden - altså turen retur - bliver siden ved med at melde fejl og gå i hvid skærm, siger Thomas.

Thomas skriver søndag den 12. juli en mail til Brobizz' kundeservice for at tjekke op på, om alt er som det skal være:

Mail til Brobizz den 12. juli. Foto: Privat

Men han får intet svar.

14 dage senere kommer der dog en betalingsbekræftelse på 194 kroner, som Thomas automatisk tænkte, var den regning, han ikke havde kunne betale ugerne før.

Betalingsbekræftelse fra Brobizz på den ene tur. Foto: Privat

- Derefter skænkede jeg det ikke en tanke, indtil der pludselig dukkede et brev op fra et inkassofirma, siger Thomas.

Brev fra Collectia

Helt uvidende om, at han har et problem, modtager Thomas pludselig et brev fra inkassofirmaet Collectia.

- Jeg forstod ingenting og forsøgte selvfølgelig at ringe til Brobizz. De fortalte mig bare, at sagen nu var videregivet til Collectia, og de ikke kunne gøre mere.

- Jeg har været så vred, at jeg har overvejet at oprette en facebookgruppe, så folk kunne råbe op, siger Thomas Frimann Steinmeier. Foto: Per Rasmussen

Trods gentagende forsøg på at redde trådene ud og en indsigelse, som Thomas fik afslag på, ligger sagen nu hos forbrugerombudsmanden. For den 49-årige sjællænder har ikke tænkt sig at betale de knap 900 kroner.

- Jeg synes simpelthen, det er røveri. Brobizz burde bruge flere ressourcer på at kontakte deres kunder på flere måder end blot en mail, som åbenbart ved mange ryger i spam. Derudover burde de være nemmere at komme i kontakt med og seriøs effektivisere deres svartid.

- Når jeg ikke er den eneste, som står med akkurat samme problem, burde de kigge deres kundeservice alvorligt igennem.

De betaler en masse penge til et inkassofirma, men det her kunne være løst på fem minutter, siger Thomas Frimann Steinmeier. Foto: Per Rasmussen

Nyt system fra oktober

Ekstra Bladet har haft kontakt flere kunder via truspilot og fået bekræftet deres historie.

Kundeservicechef hos BroBizz A/S, Jonas W. Hyttel, har givet et skriftligt svar på spørgsmål om, hvorfor kunderne ryger til inkasso, trods de forsøger at betale:

- Hvis en mail ikke kan leveres til kundens indboks, så sender vi en faktura og efterfølgende en rykkerpåmindelse pr. post til kunden. Vi kommunikerer som udgangspunkt med vores kunder gennem digitale medier, men hvis vi finder ud af, at vi ikke kan komme i kontakt med kunden via de oplysninger, de har givet os, så sender vi fysiske breve.

- Vores seneste initiativ for at reducere disse ærgerlige og unødvendige inkassosager, som du nævner her, er, at vi siden oktober er begyndt at kontakte vores kunder på sms, hvis de har et udestående hos os. Denne proces var ikke implementeret på det tidspunkt, hvor den konkrete kunde har haft en dårlig oplevelse hos os.

- Det er meget vigtigt for os at understrege, at vi kun kan komme i kontakt med vores kunder på den mail eller det telefonnummer, som de har oplyst til os. Derfor er vi afhængige af, at kunderne husker at opdatere deres oplysninger hos os.