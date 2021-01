Brød coronaregler: 215.000 kroner i bøde

En mand fra Taiwan er blevet tildelt en bøde på 215.000 kroner for at bryde landets coronaregler

En mand fra Taiwan har fået en syngende finansiel lussing på en million Taiwanske Dollars - 215.000 danske kroner - for flere gange at have brudt sin hjemmekarantæne.

Det skriver CNN.

Manden, der bor i byen Taichung, som ligger centralt i Taiwan, skulle være i hjemmekarantæne, efter han havde været på en forretningsrejse i Kina. Taiwan kræver 14 dage i hjemmekarantæne, når man kommer hjem fra forretningsrejse.

Mindst syv gange forlod manden sin lejlighed for at shoppe, fikse sin bil eller foretage andre gøremål. Og så faldt hammeren.

Han kom angiveligt i skænderi med sine naboer, da de konfronterede ham, fordi han konsekvent forlod sin lejlighed, selvom han skulle forblive i hjemmekarantæne.

WHO’s epidemiolog Maria van Kerkhove siger, at virussen vil blive ved med at mutere, og at vacciner er det bedste våben i kampen

Strenge regler

Ud over bøden - som er den højeste, der er givet i Taiwan under coronapandemien - skal han betale en dagstakst på 650 kroner for hver dag han er i hjemmekarantæne.

Det skyldes, at landets regering giver kompensation for hver dag man er hjemmekarantæne, men den bortfalder, fordi manden har brudt sig på landets regler.

Taiwan er et af de mest succesfulde lande, når det kommer til at holde coronavirussen nede.

Den selvstyrede ø lukkede tidligt grænserne til landet, implementerede massetest og kontaktopsporing, og så har det været kontant afregning, hvis coronareglerne er blevet brudt.

Derfor har landet med 23 millioner indbyggere ifølge Johns Hopkins University kun registreret 893 tilfælde af covid-19 med syv dødsfald til følge.