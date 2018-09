Brød ind hos bedemand og stjal svigermors lig

Er man svigermors drøm eller mareridt, når man bryder ind hos bedemanden for at stjæle hendes lig?

En mand kunne ikke komme i kontakt med den lokale bedemand, så han brød ubevæbnet ind i butikken og stjal svigermoderens lig.

Sådan lyder mandens egen forklaring i hvert fald.

Det skriver Sky News, der citerer lokalmediet Kent Messenger.

Hændelsen, der fandt sted i netop Kent i det sydøstlige England, udspillede sig kun få dage, inden svigermoren skulle begraves.

Men da svigersønnen ikke længere kunne komme i kontakt med bedemanden, besluttede han sig for at lave et indbrud for at få liget ud.

- Jeg havde ikke noget valg. Liget skulle ud. Det var mit ansvar at organisere det hele, og jeg ville ikke bekymre min kone med det, fortæller manden til Kent Messenger og uddyber:

- Hun ved stadigvæk ikke, hvad der er sket, og jeg har ikke planer om at fortælle hende det.

Efter indbruddet er der blevet sat en håndskrevet seddel i vinduet på Butterfly Funeral Services, hvorpå der står, at man kan sende en mail, hvis man vil have udleveret urner med aske.

Ejeren af forretningen, Karen Calder, forklarer til Kent Messenger, at det er 'dårligt helbred', der har fået hende til at lukke den midlertidigt.