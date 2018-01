Brødgigant kalder rugbrød tilbage

Der er sket en teknisk fejl, som har medført lækage på flere af Kohbergs rugrbøds-produkter. Det har givet risiko for at være kølemiddel i produkterne, som gør dem uegnet for konsumering.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer som Kohberg Bakery Group's Softkernerugbrød og deres Aktiv protein brød, som nu bliver kaldt tilbage af virksomheden.

Deres Softekernerugbrød er solgt i Netto.

Og deres Aktiv proteing brød er solgt i hele landet.

Softkernerugbrødet er på 1000 gram og solgt i dag, fredag den 19. januar - friskbagt uden emballage i Nettos Brødhus.

Det Aktive protein brød er på 600 gram og har udløbsdatoen den 25. januar 2018.

Fødevarestyrelsen kalder brødet uegnet for konsumering, og derfor anbefaler de forbrugerne at aflevere det tilbage til butikkerne eller kassere det.