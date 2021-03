Brøndby Kommune: 'Ekstremt høje tal'

Nygård Sogn i Brøndby Kommune har nu 500 smittede per 100.000 indbyggere

Incidenstallet - antal smittede per 100.000 indbyggere - er enormt højt i den nordlige del af Brøndbyøster i Brøndby kommune.

Tallet ligger på 500 i bydelen, hvor tallet i hele kommunen ligger på 332. Det er den kommune, der har det næsthøjeste incidenstal lige efter Ishøj Kommune.

Det skriver TV2 Lorry.

Det handler om folks erhverv

Formand for Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Per Jensen (S), kalder smitten for overdreven.

Han fortæller, at en af årsagerne er til at finde i de jobs, Nygård Sogns beboere har.

- Hjemmearbejde er jo ikke let for buschauffører og rengøringspersonale. De er meget ude og bliver ramt, siger han til TV2 Lorry.

Kommunen forsøger at stoppe udviklingen ved lokale indsatser. Blandt andet går et hold fra Styrelsen for Patientsikkerhed rundt i området og opfordrer folk til at blive testet og uddeler informationspjecer på forskellige sprog.

Tjek selv: Her kan du blive vaccineret

Sms sendt ud

Onsdag sendte Brøndby Kommune en sms ud til alle borgere i det højt smittede område.

Kommunen skriver blandt andet i sms'en at, 'det er vigtigt at blive testet tit og ikke at se andre, hvis man har symptomer, været tæt på en smittet eller selv er smittet.'

Fra på fredag vil der komme et mobilt PCR-testcenter i området.

