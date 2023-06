Broløb skaber kø-kaos

Lørdag eftermiddag er 10.000 løbere på vej over Storebæltsbroen.

Broløbet skaber massive udfordringer for trafikken.

Ved 15.30-tiden skal bilister således forvente mellem 30-60 minutters forlænget rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

Derudover skaber en tidligere bilbrand ved Ejby i retning mod Odense ligeledes kødannelse på mellem 10-30 minutter.

Vejdirektoratet melder, at begge køer forventes afviklet i løbet af eftermiddagen.

Markere fødselsdag

For at markere Storebæltsbroens 25-års fødselsdag er 10.000 friske løbere trukket i løbetøjet og deltager i broens fødselsdagsløb lørdag eftermiddag.

For bilister betyder det dog, at man bør planlægge sin tur over broen inden afgang.

For selvom broen vil være åben for trafik under hele løbet, der starter klokken 16.30, vil det komme til at tage længere tid at krydse broen end normalt.

Nedsat hastighed

Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de sydlige spor i retning mod Sjælland. Hastighedsgrænsen nedsættes til 80 kilometer i timen, og overhaling vil være forbudt.

Omlægningen til dobbeltrettet trafik sker fra klokken 15.30, hvor der vil blive lukket for trafik i begge retninger i cirka 20 minutter. Omkring klokken 21 kan man forvente normal trafik igen.