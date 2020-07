Brostrøm: Anbefaling om mundbind kan ikke udelukkes

Sundhedsstyrelsens direktør vil ikke afvise, at han vil anbefale en øget brug af mundbind i det offentlige rum

Hvis antallet af smittede med coronavirus i Danmark fortsætter med at stige, kan Sundhedsstyrelsen ende med at anbefale en langt mere generel brug af mundbind.

Det skriver Avisen Danmark på baggrund af et interview med styrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Vi har siden april justeret anbefalingerne angående mundbind og visirer. Om det skal anbefales i et yderligere omfang, for eksempel i kollektiv trafik og i butikker, kan ikke udelukkes. Det er noget, vi hele tiden vurderer.

- Med den beskedne udvikling, vi har oplevet i smittetal, ville det have være overkill, hvis vi havde anbefalet en sommerferie med brug af mundbind i større omfang. Lige nu synes vi ikke, at det er relevant med større brug af mundbind, siger Søren Brostrøm til avisen.

Kan komme snart

Men selvom direktøren ikke mener, at det er nødvendigt lige nu, så tror han på, at det kommer til at ske, fortalte han i 'Aftenshowet' på DR1 onsdag.

- Det er overhovedet ikke, fordi jeg siger, at det ikke kan komme i Danmark (generel anbefaling om mundbind, red.), og at det ikke kan komme meget snart, fordi vi snart går ind i en ny sæson, og smittetrykket kan stige. Der er ingen tvivl om, at vi følger tallene meget tæt, sagde Søren Brostrøm onsdag aften på DR1.

- Jeg tror, at vi kommer til at udvide vores anbefalinger (om brugen af mundbind, red.), som vi løbende har gjort, sagde han videre.

Ifølge direktøren er det dog centralt, at mundbindet bruges korrekt, hvis det skal have en effekt. Flere lande i Europa, for eksempel Italien og Tyskland, har krav om brug af mundbind i butikker og offentlig transport.